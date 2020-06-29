В районе Приморья ввели режим ЧС из-за дождей и разлива рек

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Чугуевском районе Приморья, где оказались подтопленными придомовые территории, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сильные дожди привели к тому, что уровень воды в реках превысил отметки неблагоприятных явлений. Самая сложная обстановка сложилась в селе Новомихайловка, где вблизи дамбы недалеко от жилых домов на шесть гектаров разлилось озеро из грунтовых вод. Через обустроенный шлюз вывести воду не удалось, и подтопленными оказались дворы и огороды в жилом секторе.

Отмечается, что объекты ЖКХ и оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

В субботу режим ЧС муниципального характера из-за ливней ввели в Кавалеровском районе Приморья. Там подтоплены приусадебные участки, повреждены дороги и мосты.

"В обоих муниципалитетах оперативные службы обеспечивают защиту населения и устраняют последствия паводка", - подчеркивает пресс-служба.

От сильных дождей пострадали и другие муниципалитеты. Так, по состоянию на 9-00 понедельника ограничен или отсутствует проезд по 11 направлениям. Переливы дорог сохраняются в Яковлевском, Кировском районах, ограничен проезд на дороге Хабаровск-Владивосток-Абражеевка в Черниговском районе. Затопило подъезды к мосту глубиной до метра, есть объезд по дороге Штыково-Ивановка-Ретиховка. Нет проезда с 32 по 33 километры дороги Устиновка-Зеркальное в Кавалеровском районе - сохраняются переливы 50-60 сантиметров. Также ограничен проезд на первом километре Осиновка-Рудная Пристань-Ленино - здесь затопление поймы реки Павловка, переливы через дорогу до 40 сантиметров.

Дорожники устраняют последствия непогоды.