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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия

Текст: Юлия Гарднер

Власти Сахалинской области разрешили проводить в регионе массовые мероприятия. Ранее в одном помещении из-за пандемии коронавирусной инфекции могли собираться не более 50 человек.

Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

В указе за подписью губернатора Валерия Лимаренко, опубликованном на правовом портале области, говорится, что проводить такие мероприятия под крышей допускается лишь при соблюдении социальной дистанции между людьми и обязательном ношении масок.

Кроме того, вводится новая формулировка, позволяющая сократить время обязательной двухнедельной обсервации для приезжающих в регион. Теперь люди могут изолироваться на "срок, установленный в предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор".

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