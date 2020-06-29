В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия

Власти Сахалинской области разрешили проводить в регионе массовые мероприятия. Ранее в одном помещении из-за пандемии коронавирусной инфекции могли собираться не более 50 человек.

В указе за подписью губернатора Валерия Лимаренко, опубликованном на правовом портале области, говорится, что проводить такие мероприятия под крышей допускается лишь при соблюдении социальной дистанции между людьми и обязательном ношении масок.

Кроме того, вводится новая формулировка, позволяющая сократить время обязательной двухнедельной обсервации для приезжающих в регион. Теперь люди могут изолироваться на "срок, установленный в предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор".