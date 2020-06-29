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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В ЕАО два медведя во время драки повредили фотоловушку

Текст: Артем Красиков

В Еврейской автономной области фотоловушка запечатлела драку двух медведей, которые сломали часть забора, сообщил центр "Амурский тигр" на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
Видео: Медведица атаковала машину на трассе в Хабаровском крае

"Тигры в этом месте проходят спокойно. Медведи же пришли и все сразу разломали!"- отмечается в сообщении.

Дикие звери также повредили часть фотоловушек в других местах. Данный инцидент записан 11 мая.

Забор с проволокой на кадрах - это пограничное инженерно-техническое сооружение, установленное на российско-китайской границе, сообщает РИА Новости.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО РГ-Видео

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