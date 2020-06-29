В Приморье капитана оштрафовали на 1,7 млн за незаконный лов краба

Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал капитана рыболовного судна "Крымский" на 1,7 миллиона рублей, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В 2019 году приписанный к Владивостоку "Крымский" пограничный сторожевой корабль застал на траверзе острова Аскольд в заливе Петра Великого. Экипаж судна добывал краба ловушками. Как подчеркивают пограничники, использование придонных орудий лова в данном районе запрещено. Было установлено, что "Крымский" вел такой промысел пять дней.

В ловушках нашли более 11 тысяч особей краба-стригуна опилио общим весом свыше 13 тонн. Пограничники проследили, чтобы весь улов вернулся в море.

Суд признал капитана судна виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море". Постановление суда вступило в законную силу.