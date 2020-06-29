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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Биомеханическая модель поможет снизить риск инсульта у 80% людей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разрабатывают биомеханическую модель, которая сможет снизить риск развития ишемической болезни головного мозга и возникновения инсульта для 80 процентов взрослых и 20 процентов детей.

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- Различные заболевания влияют на состояние сонной артерии. Появление в ней изгибов и петлистостей может привести к развитию ишемической болезни головного мозга и возникновению инсульта в дальнейшем. Поэтому мы разрабатываем биомеханическую модель этих внутренних процессов, - пояснил аспирант кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Иван Шитоев.

В частности, биомеханическая модель позволит определить прочность человеческого тела и вероятность появления инсульта. В Центре экспериментальной механики ПНИПУ уже проведено исследование, которое позволило изучить рыхлую соединительную ткань организма свиньи, который физиологически очень похож на организм человека. В дальнейшем ученые планируют провести эксперименты уже на человеческой ткани.

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