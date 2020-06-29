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28.06.2020 22:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мечта в проекте

Два новых корабля науки заложат на дальневосточной "Звезде"
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8193)
В конструкторском бюро "Лазурит" (Нижний Новгород) завершили проектирование многофункционального научно-исследовательского судна для проведения морских исследований. В канун Дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня, об этом официально сообщило министерство науки и высшего образования России.
На ССК "Звезда" уже идут работы по строительству головного судна снабжения ледового класса Icebreaker7. Фото: РИА Новости На ССК "Звезда" уже идут работы по строительству головного судна снабжения ледового класса Icebreaker7. Фото: РИА Новости
На ССК "Звезда" уже идут работы по строительству головного судна снабжения ледового класса Icebreaker7. Фото: РИА Новости

Почему сообщает минобрнауки, а не ОСК или минпромторг? Потому что создание двух таких судов заложено в национальный проект "Наука", на них выделено 28 миллиардов рублей, и тендер на проектирование проводил оператор нацпроекта. Победителем был признан нижегородский "Лазурит", который в отличие от проигравшего ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) не входит в Объединенную судостроительную корпорацию, а является обособленной частной компанией и, как указано на ее официальном сайте, "единственным поставщиком для Дальневосточного судостроительного кластера ПАО "НК "Роснефть".

Фото: Из архива М.В. Флинта
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Технических деталей и подробностей, какие ноу-хау заложены в новое научно-исследовательское судно, пока не сообщается - только самая общая информация. Сказано, что оно будет оснащено вертолетной площадкой и телеуправляемыми подводными аппаратами. Это позволит осуществлять "сложные гидрологические работы", проводить "различные гидрометеорологические измерения и экспресс-анализ химических свойств воды по ходу движения судна".

Сказано также, что "над проектом работала группа экспертов - ведущих специалистов в области океанологии, гидробиологии, морской геологии и гидроакустики". В результате проект получил положительные заключения Российского морского регистра судоходства "и других надзорных органов в связи с полным соответствием представленной документации техническому заданию". Члены комиссии - представители научного сообщества - отметили, что проект, цитируем, "отвечает мировым требованиям, предъявляемым к строительству подобных конструкций на мировом рынке".

Фото: Из личного архива
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Комиссией минобрнауки было принято единогласное решение одобрить и принять проект. В настоящее время он готовится к реализации.

С учетом того, что судостроительный комплекс "Звезда" определен единственным исполнителем госзаказа на выполнение работ по строительству научно-исследовательских судов, предусмотренных нацпроектом "Наука", в Большом Камне уже начата подготовка к их закладке на стапеле.

По сообщениям СМИ, портфель заказов новой российской верфи составляет 39 судов. Пилотную загрузку комплекса обеспечивает "Роснефть", уже разместившая на "Звезде" заказы на 28 судов.

Общество Наука Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ДФО Приморский край

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