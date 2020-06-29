Два новых корабля науки заложат на дальневосточной "Звезде"

В конструкторском бюро "Лазурит" (Нижний Новгород) завершили проектирование многофункционального научно-исследовательского судна для проведения морских исследований. В канун Дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня, об этом официально сообщило министерство науки и высшего образования России.

Почему сообщает минобрнауки, а не ОСК или минпромторг? Потому что создание двух таких судов заложено в национальный проект "Наука", на них выделено 28 миллиардов рублей, и тендер на проектирование проводил оператор нацпроекта. Победителем был признан нижегородский "Лазурит", который в отличие от проигравшего ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) не входит в Объединенную судостроительную корпорацию, а является обособленной частной компанией и, как указано на ее официальном сайте, "единственным поставщиком для Дальневосточного судостроительного кластера ПАО "НК "Роснефть".

Технических деталей и подробностей, какие ноу-хау заложены в новое научно-исследовательское судно, пока не сообщается - только самая общая информация. Сказано, что оно будет оснащено вертолетной площадкой и телеуправляемыми подводными аппаратами. Это позволит осуществлять "сложные гидрологические работы", проводить "различные гидрометеорологические измерения и экспресс-анализ химических свойств воды по ходу движения судна".

Сказано также, что "над проектом работала группа экспертов - ведущих специалистов в области океанологии, гидробиологии, морской геологии и гидроакустики". В результате проект получил положительные заключения Российского морского регистра судоходства "и других надзорных органов в связи с полным соответствием представленной документации техническому заданию". Члены комиссии - представители научного сообщества - отметили, что проект, цитируем, "отвечает мировым требованиям, предъявляемым к строительству подобных конструкций на мировом рынке".

Комиссией минобрнауки было принято единогласное решение одобрить и принять проект. В настоящее время он готовится к реализации.

С учетом того, что судостроительный комплекс "Звезда" определен единственным исполнителем госзаказа на выполнение работ по строительству научно-исследовательских судов, предусмотренных нацпроектом "Наука", в Большом Камне уже начата подготовка к их закладке на стапеле.

По сообщениям СМИ, портфель заказов новой российской верфи составляет 39 судов. Пилотную загрузку комплекса обеспечивает "Роснефть", уже разместившая на "Звезде" заказы на 28 судов.