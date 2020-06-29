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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Илья Ножечкин взял ремонт ливневок под личный контроль

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Устаревшая система ливневой канализации остается одной из серьезных проблем Ульяновска. Ежегодно в бюджете закладываются средства на содержание сетей, но этого недостаточно на текущие расходы, не говоря уже о строительстве новых колодцев и веток.
Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы

В ноябре прошлого года при формировании бюджета депутаты Городской Думы Ульяновска отстояли увеличение финансирования этой строки расходов. Благодаря поддержке губернатора Сергея Морозова и главы города Сергея Панчина на строительство ливневок было предусмотрено 29 миллионов рублей. Однако к началу июля, несмотря на выделенные средства, восстановительные работы не начались.

Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
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Летом Ульяновск часто подтопляют дождевые потоки, а социальные сети пестрят фотографиями и видео машин почти по крышу уходящих в воду. Местные жители устали бороться с этой проблемой.

- По весне на улице Юности вода скапливается на дороге, по проекту ливневки здесь не заложены. Машины проезжают с трудом, что уж говорить о людях. Здесь нет тротуара, поэтому пешеходы вынуждены идти по дороге. Жители домов по улице Юности, 51 и 53, даже не могут вынести мусор. Асфальт от потоков воды тоже лучше не становится. Получается, что мы благоустраиваем парк в этом микрорайоне, а пройти к нему нельзя, - рассказывает представитель общественной палаты Ульяновской области Геннадий Слюсаренко.

В причинах произошедшего лично разбирался председатель Городской Думы Ульяновска Илья Ножечкин.

- Я помню, как еще ребенком с родителями мы искали путь, чтобы обойти огромные лужи на дороге. С тех пор ситуация не улучшилась. Такие участки есть в каждом районе города. Подтопления периодически происходят в микрорайоне "Новое поколение", на улице Полбина, проспектах Нариманова и Врача Сурова - список можно продолжать и дальше. Строительство ливневок - это технологически сложный и дорогостоящий процесс. Исполнители предпочитают, строить дороги без ливневок, чтобы избежать удорожания проекта. В результате решение проблемы откладывается, средства переносятся на другие нужды, а главный вопрос так и не решается. Мы уже не раз обсуждали это на профильных комитетах и заседаниях Городской Думы, - говорит Илья Ножечкин.
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На сегодня торги прошли лишь по двум объектам восстановления ливневой канализации. Причем после их проведения подрядчик отказался от взятых обязательств. Сейчас решение найдено по обоим адресам, но судьба остальных пока под вопросом.

- Сроки по торгам при прежнем руководителе управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска сильно затянули. Люди ждут решения проблемы. Мы с депутатами предоставили все необходимые инструменты для этого. Но прошла уже значительная часть строительного сезона, а ничего по-прежнему не сделано. Чего мы ждем? Осени и новых подтоплений? Сейчас я обращаюсь к новому исполняющему обязанности начальника профильного управления Валерию Художидкову и прошу принять меры по этому вопросу в кратчайшие сроки, - отметил Илья Ножечкин.

30 июня в Городской Думе Ульяновска на заседании межведомственной комиссии по определению обоснованности расходов городского бюджета рассмотрят вопрос восстановления ливневой канализации по восьми адресам. Речь идет о проезжей части между домами № 22 и № 25 на проспект Врача Сурова, на пересечении улиц Репина и Нариманова, на улице Рябикова, 40 и 71, на улице Аблукова, 23, на подъеме к Императорскому мосту, на пересечениях улицы Варейкиса с улицей Гая, а также Кольцевой. Если эти адреса утвердят, то в ближайшее время по ним начнется процедура торгов. Всего на ремонт перечисленных объектов планируется направить более 12 миллионов рублей. Вопрос по остальным проблемным адресам, требующим ремонта ливневой канализации, пока остается открытым.

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