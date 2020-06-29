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29.06.2020 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оренбуржец обнаружил в машине метровую змею

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Переволоцком районе полицейские помогли водителю извлечь из машины живую метровую змею. По завершении "спасательной операции", длившейся полтора часа, змею отпустили в лес.

Фото: МЧС по Республике Мордовия
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Как сообщило УМВД по Оренбургской области, с необычной просьбой к сотрудникам ДПС - капитану Борису Леонову и старшему лейтенанту Ильсуру Галямову - обратился водитель Lada Priora. Мужчина рассказал, что ехал из Оренбурга в Сорочинск, когда вдруг услышал под приборной доской и панелью странные звуки. Сняв крышку предохранителей, хозяин авто увидел под панелью живую змею.

- Как пояснил мужчина, змея скорее всего попала в автомобиль около недели назад, когда он был в лесу, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Инспекторы ДПС выяснили, каким образом можно произвести извлечение пресмыкающегося из-под панели автомобиля, и приобрели в магазине автозапчастей аэрозоли с резким запахом.

Вместе с владельцем машины полицейские сняли облицовку рулевой колонки в салоне и начали распылять аэрозоли под панель. Вскоре змея начала периодически показывать наружу голову. Для того чтобы выманить пресмыкающееся, потребовалось около полутора часов. Когда она немного выползла, полицейским удалось с помощью плотных резиновых перчаток извлечь ее полностью. "Гостья" длиной около метра была отпущена. Она сразу же уползла в сторону кювета и скрылась в траве

Водитель поблагодарил сотрудников ДПС за помощь.

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