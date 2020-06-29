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29.06.2020 17:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ульяновские "агростартаперы" успешно освоили гранты по нацпроекту

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за 2019 год и последнее полугодие подвели в министерстве АПК и развития сельских территорий Ульяновской области.⠀
Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области

В рамках нацпроекта выдаются гранты "Агростартап" - это финансовая поддержка для представителей малого и среднего бизнеса, желающих работать на земле. Эта мера господдержки начала реализовываться в регионе в прошлом году.

Фото: Пресс-служба минсельхоза Ульяновской области
Гранты ульяновской программы "Агростартап" освоены на 90 процентов

- Для реализации национального проекта региону установлены целевые показатели по количеству лиц, вовлеченных в субъекты МСП и осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. По итогам первого квартала этого года было привлечено 1006 человек, что уже в два раза больше годового плана на 2020 год. При этом в целом по проекту отклонений по контрольным точкам, целевым показателям и освоению бюджета проекта нет и не прогнозируется", - сообщил заместитель председателя правительства - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

Однойиз обладательниц гранта "Агростартап-2019" стала глава КФХ Людмила Зотеева из Мелекесского района. Она рассказала о личном опыте участия в нацпроекте.

- Когда мы узнали про данную поддержку, решили попробовать что-то новое и в то же время знакомое нам. В прошлом я - юрист, после отпуска по ухожу за ребенком решила не возвращаться на работу, а развивать свое семейное дело. Так было принято решение поучаствовать в проекте "Агростартап", мне удалось стать победительницей, - рассказывает Людмила Зотеева. - До этого у нас было небольшое поголовье, занимались выращиванием свиней, потом мы решили завести коров, так как на молоко есть спрос. Сейчас в нашем хозяйстве содержится 50 голов крупнорогатого скота, 30 из них были приобретены на полученные средства. Сейчас мне очень нравится вести свое дело, которое приносит доход. Сейчас на ферме работают три специалиста, в планах - увеличение поголовья и развитие хозяйства.

Участники нацпроекта получают не только финансовую, но и консалтинговую помощь. Специалисты Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров помогли составить более 50 бизнес-планов для участников грантовых конкурсов, провели десятки семинаров в 19 муниципалитетах, составили карты малых форм хозяйствования в разрезе всех поселений. В этом году сотрудниками центра заключено более 70 соглашений по подготовке документов на получение субсидий и участие в грантовых конкурсах.

Фото: iStock
В Ульяновской области провели семинары по развитию фермерства

Другая участница нацпроекта глава КФХ Регина Латыпова с помощью гранта надеется создать собственный бренд фермерской продукции.

- Главой КФХ я решила стать по примеру отца и дяди, с детства училась профессионально работать в сфере сельского хозяйства. Сейчас я занимаюсь промышленной переработкой, мы запустили линию по производству колбасных изделий. В 2019 году я получила грант "Агростартап" и на полученные средства приобрела 40 голов КРС и сельскохозяйственную технику. Вступив в кооператив "Рога и Копыта" я планирую создать свой бренд, чтобы в дальнейшем выйти на рынок сбыта в Ульяновск, - говорит Регина Латыпова.

Напомним, что документы на гранты на создание крестьянско-фермерских хозяйств "Агростартап" в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" принимались с 26 мая по 11 июня этого года. Поступили заявки от 62 претендентов. По результатам проверки соответствия глав КФХ и граждан установленным требованиям к участию в конкурсном отборе допущены 58 заявителей. 29 и 30 июня пройдут заседания конкурсной комиссии по отбору получателей гранта "Агростартап", где участники представят свои бизнес-проекты.

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