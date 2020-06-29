В 2021 году Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду

Специальная Олимпиада пройдет в столице Татарстана с 22 по 28 января. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе исполкома города.

Предполагается, что в течение недели соревнования будут проводиться в семи видах спорта, которые соберут около двух тысяч спортсменов. Проведение турнира в Казани поручено АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов". Эта организация имеет большой опыт в проведении крупных спортивных и социально-значимых мероприятий в столице республики.

Специальные олимпиады проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. На соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды. Последнюю зимнюю специальную Олимпиаду принимал австрийский Грац в 2017 году. Тогда сборная России состояла из 120 спортсменов из 20 регионов страны.

Инициатором зарождения международного движения в конце 60-х годов была Юнис Кеннеди Шрайвер - сестра президента США Джона Кеннеди. Сами всемирные игры проводятся с 1986 года.