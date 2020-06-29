В Нижегородской области по поправкам проголосовали более миллиона человек

В Нижегородской области по состоянию на 20.00 часов 28 июня 2020 года общее число проголосовавших на Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации составило 1 016 690 человек. Дистанционно отдали свой голос 107 680 человек. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Всего в области работают 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. По решению ЦИК РФ в Нижегородской области, как и Москве, голосование проходит, в том числе, в электронном дистанционном формате.

По оценке наблюдателей Общественной палаты Нижегородской области, все избирательные участки открываются вовремя, все требования по обеспечению законности процедуры голосования соблюдаются в полном объеме. На каждом из них организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

- У нас много людей пришло на второй день голосования, - рассказала корреспонденту "РГ" председатель комиссии на избирательном участке № 343 города Бор Нижегородской области Ольга Куртина. - Зарегистрировано по списку 1300 человек, На 27 июня на 8.00 проголосовали 160 человек в зале голосов, еще 125 - на выезде, по заявлениям от жителей (некоторые боятся выходит из дома из-за коронавируса). На вечер 28 июня проголосовали уже 630 человек, около половины их этого числа - на выезде.

По словам председателя комиссии, на выезде, с переносной урной для голосовании работают четыре группы, в каждой из которых - один член комиссии и один общественный наблюдатель. Все работают в защитных халатах и масках.

Борский участок №343, как и прочие, обеспечен санитайзерами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Помещение хорошо проветривается.

Голосующие получают на входе маску, перчатку и шариковую ручку, делают свой выбор за ширмой и опускают бюллетень в прозрачную опечатанную урну.