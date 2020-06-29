В Нижнем Новгороде начали производить настольные обеззараживатели

Началось серийное производство портативных обеззараживателей на основе ультрафиолетового излучения.

Устройства, выполненные в виде небольшого куба с яркими излучателями фиолетового цвета, предназначены для дезинфекции различных поверхностей, в том числе салона автомобиля и рабочего места, а также различных предметов - посылок, ключей, перчаток, обуви, игрушек, денежных купюр и монет, зубных щеток, детских принадлежностей.

Основной элемент прибора - ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием. Изделие разработано с учетом методических указаний Управления профилактической медицины Минздравмедпрома России и прошло сертификационные испытания.

Выпускает гаджет дочернее предприятие госкорпорации "Ростех" в Нижнем Новгороде.

В планах начать выпуск обеззараживателей с дистанционным управлением - их можно будет включать с помощью мобильного телефона.