В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля

Ограничительные меры в Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом, ранее действовавшие до 30 июня, продлены до 15 июля, о чем сообщил ульяновский губернатор Сергей Морозов в понедельник во время встречи с представителями малого бизнеса Кузоватовского района, действующего в сфере общепита.

Глава региона сообщил, в частности, о том, что внес соответствующие изменения в собственный указ.

Ограничения, по-прежнему, касаются организаций общественного питания, детских лагерей.

"Учреждения дополнительного образования продолжат работу в дистанционном режиме, а детские сады в формате дежурных групп, - написал Сергей Морозов на своей странице в Facebook. - Проведение комплексного обследования детей на психолого-медико-педагогических комиссиях сохраняется с учётом соблюдения санитарного режима".

Вместе с тем, в ряде муниципалитетов, где позволяет эпидобстановка, предусмотрены некоторые послабления. Например, Кузоватовскому и Карсунскому районам разрешено при неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора предоставлять услуги общественного питания на открытом воздухе. Разрешено также возобновить работу фитнес-клубов, бассейнов, саун, бань, массажных и СПА-салонов, соляриев.

Ранее подобные послабления вводились в областном центре и четырех сельских районах области. Сейчас к ним добавились еще два района.