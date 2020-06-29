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Проект: В регионах

"Россети Сибирь" обеспечили надежную работу кол-центров по коронавирусу

Энергетики "Россети Сибирь" держат на особом контроле электроснабжение кол-центров по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Фото: "Россети Сибирь" Фото: "Россети Сибирь"
Фото: "Россети Сибирь"

Всего в девяти регионах - на территории присутствия энергокомпании - насчитывается около двух десятков официальных центров обработки звонков по вопросам, связанным с пандемией. Кол-центры начали работать в марте на базе региональных МФЦ и медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ). В каждом из них на вопросы отвечают до 30 операторов в сутки.

В Красноярском крае по региональной линии минздрава с апреля принято 80 134 звонков, это порядка 300 звонков в день. Круглосуточно обращения принимают не менее 10 операторов.

На телефоны в Республике Тыва в правительстве и в минздраве звонки поступают с 27 марта. Специалистами отработано более 15 тысяч обращений: в среднем 163 сообщения в сутки. Граждан интересуют места сдачи анализов, график работы медучреждений, обстановка по региону, жалобы на здоровье. Каждый звонок отрабатывается специалистами, которые работают в три смены по 8 часов. Из различных министерств и ведомств задействовано 39 сотрудников. В смену выходит 4 специалиста по приему звонков и 4 аналитика.

В Хакасии - горячая линия штаба по борьбе с коронавирусом действует с 20 марта на базе республиканского центра дополнительного образования. В день операторам поступает более 200 звонков.

В Забайкальском крае телефон горячей линии также работает в минздраве. Звонки стали поступать в кол-центр с 21 марта, на сегодня специалистами отработано более 9 600 обращений. В среднем в сутки поступает 120 звонков.

В Бурятии на горячую линию минздрава республики за прошедшие сутки поступило 76 обращений по профилактике и борьбы с COVID-19. Всего же за период действия режима самоизоляции там приняли 35369 обращений.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи электроэнергии на данные объекты специалисты "Россети Сибирь" регулярно проводят проверки схем их внешнего электроснабжения. С самого начала работы "горячих линий" регулярно проводятся внеочередные осмотры трансформаторных подстанций, питающих подразделения кол-центров. При этом каждый центр внесен в перечень социально значимых объектов, не подлежащих отключению. Это учитывается при проведении оперативных переключений и плановых ремонтных работ на сетях энергокомпании.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

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