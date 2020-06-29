Шведский эксперт предупредил о последствиях потепления в Сибири

Вице-председатель Климатическо-политического совета Швеции Юхан Кюйленшерна в интервью изданию Svenska Dagbladet заявил, что из-за глобального потепления климата населенные пункты в Сибири могут столкнуться с инфраструктурными проблемами. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению эколога, на безопасность повлияет изменившаяся устойчивость почвы.

"Более активное оттаивание вечной мерзлоты может очень серьезно сказаться на инфраструктуре. Под его воздействием окажутся города и плотины, а почва утратит устойчивость. Просто-напросто существует риск разрушения деревень и городов", - заявил Кюйленштерн.

К слову, в конце мая в Норильске произошла разгерметизация цистерны с ГСМ. Несколько десятков тысяч тонн топлива попали в окружающую среду. Ликвидация утечки идет до сих пор. Собственник объекта заявил, что под цистерной из-за оттаивания просел грунт, что привело к разрушению фундамента под ней.