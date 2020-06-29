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29.06.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шведский эксперт предупредил о последствиях потепления в Сибири

Текст: Алексей Бондарев

Вице-председатель Климатическо-политического совета Швеции Юхан Кюйленшерна в интервью изданию Svenska Dagbladet заявил, что из-за глобального потепления климата населенные пункты в Сибири могут столкнуться с инфраструктурными проблемами. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению эколога, на безопасность повлияет изменившаяся устойчивость почвы.

"Более активное оттаивание вечной мерзлоты может очень серьезно сказаться на инфраструктуре. Под его воздействием окажутся города и плотины, а почва утратит устойчивость. Просто-напросто существует риск разрушения деревень и городов", - заявил Кюйленштерн.

К слову, в конце мая в Норильске произошла разгерметизация цистерны с ГСМ. Несколько десятков тысяч тонн топлива попали в окружающую среду. Ликвидация утечки идет до сих пор. Собственник объекта заявил, что под цистерной из-за оттаивания просел грунт, что привело к разрушению фундамента под ней.

Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Климат на Земле

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