В Новосибирской области активно голосуют по поправкам в Конституцию

Жители Новосибирской области активно голосуют по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ - уже проголосовало свыше 365 тысяч человек, или 17 процентов от общего количества избирателей региона.

Голосование началось 25 июня и продлится до 30 июня - до дня общероссийского голосования, который назначен на 1 июля.

Как сообщили в областном избиркоме, в помещениях УИК проголосовали 241,6 тысячи избирателей, "на дому" - 78 тысяч человек. Активно граждане голосуют на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах - таким способом проголосовали почти 46 тысяч человек.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо считает это удобным, поскольку у каждого избирателя есть возможность выбрать любое удобное время и способ, чтобы отдать свой голос.

Кроме того, такая организация голосования - в течение нескольких дней - позволяет исключить одномоментное нахождение 1 июля на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавируса.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, голосование проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

Участие в голосовании до дня голосования принимают известные жители Новосибирской области - они голосуют "за" предложенные поправки.

- Поправки в Конституцию назревали очень давно, особенно в таких важнейших пунктах, как федеральные территории, как институт защиты семьи и брака, защита животных, гарантированная индексация пенсий, МРОТа, - высказался солист НОВАТа Карен Мовсесян.

- Для меня как для доктора, наверное, наиболее важны те поправки, которые обозначают социальный пакет. Их много. И прежде всего, это изменения в гарантии получения соцпакета нашими гражданами, пенсионерами. Много изменений и в здравоохранении. Второй важнейший момент - я двумя руками голосую за пункты о суверенитете нашей страны, о неделимости территории, - отметил главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов. - В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. И то, что в Конституции появилась фраза о том, что Российская Федерация чтит память своих защитников, очень важно.

Справка "РГ"

Члены УИК Новосибирской области протестированы на коронавирус. На избирательных участках имеются средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики). Помимо этого, на входе в помещение для голосования организован температурный контроль. На пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования. В целом, процедура устроена так, что граждане не будут давать паспорт в руки членам УИК.

"Горячая линия" информационно-справочного центра Избирательной комиссии Новосибирской области: 8-800-707-62-90.