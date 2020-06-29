В Сибири прикрыли магазин наркотиков, названный сказкой Льюиса Кэрролла

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении крупного преступного сообщества, распространявшего наркотики по всей Сибири.

- Для распространения наркотиков злоумышленники использовали название знаменитой сказки Льюиса Кэрролла, - сообщает МВД России.

Интернет-магазин "Алиса в стране чудес" ежедневно реализовывал более одной тысячи розничных доз наркотических средств. Его клиентами были жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также одной из республик ближнего зарубежья. По данным полиции, ежемесячный доход от продажи наркотиков и психотропов составлял более 15 миллионов рублей.

В период с октября по декабрь 2018 года все участники преступного сообщества были задержаны. Интернет-магазин закрыли. В ближайшее время уголовное дело в отношении наркодилеров начнет рассматривать в Октябрьский районный суд Новосибирска.