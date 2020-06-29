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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные развернули в Кызыле мобильный госпиталь на 100 коек

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник, 29 июня, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрели в Кызыле оперативно развернутый военными полевой многофункциональный госпиталь на сто койко-мест. Здесь военврачи будут лечить жителей региона, заболевших коронавирусом.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Хотя эпидемия COVID-19 идет в России на спад, о победе над этой вирусной инфекцией говорить рано. Вот и в Тыве только за минувшие сутки было выявлено 126 случаев заболевания. А общее количество инфицированных достигло 4361. Поэтому помощь военных оказалась как нельзя кстати, заявил глава республики.

"Это действительно заслуживает всяческой похвалы и уважения, что буквально за сутки военнослужащие развернули такой большой лечебный госпиталь. Я имел возможность пообщаться с военными врачами, это люди высокого класса, и среди населения республики к ним есть большое доверие", - отметил Шолбан Кара-оол. Он отдельно поблагодарил за поддержку министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Именно по его распоряжению из Челябинской области самолеты военно-транспортной авиации доставили в Тыву полевой госпиталь. Вместе с медоборудованием в Кызыл прилетели армейские медики. "Всего от Центрального военного округа для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Тыва привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники", - сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны.

Полевую лечебницу они развернули в считанные часы. Были обустроены приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации. А также лаборатория для ПЦР-диагностики - именно там у людей выявляют возбудитель новой коронавирусной инфекции.

В Минобороны уточнили, что первых пациентов госпиталь примет во вторник, 30 июня.

Между тем

В Пскове и Великих Луках, где по поручению президента России военные строят два многофункциональных медицинских центра, продолжают готовить площадки под новые лечебницы. Работы ведутся с опережением графика. "Всего за время проведения подготовительных работ личный состав подразделений завершил срез растительного слоя объемом 5 тысяч кубических метров, выполнил земляные работы по разработке котлованов объемом более 15 тысяч кубических метров земли с дальнейшим ее вывозом и завозом песка на площадки строительства. Продолжается разработка почвы для установки фундаментных плит", - сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве отметили, что все железнодорожники Западного военного округа и представители строительных организаций, задействованные в проведении этой операции, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, они обеспечены медицинскими масками и перчатками. А подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ЗВО ежедневно проводит спецобработку строительной техники, для чего используют дезинфицирующие растворы и авторазливочные станции АРС-14КМ.

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