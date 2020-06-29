Представитель главы Чечни в ЯНАО впал в кому в Новом Уренгое

Представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев в состоянии комы находится в больнице. Об этом сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

"В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель Главы ЧР в Ямало-Ненецком автономном округе, - написал он на своей странице в Instagam.

Он пожелал помощнику главы ЧР по ЯНАО скорейшего выздоровления "от этой страшной болезни". При этом Хаджимурадов не уточнил, по какой именно причине Элембаев оказался в больнице.

Однако, как уточнили корреспонденту "РГ" в мэрии столицы Чечни, у представителя Рамзана Кадырова в северном регионе подтвержден коронавирус. Кстати, среди всех муниципалитетов ЯНАО именно Новый Уренгой лидирует по числу зафиксированных случаев COVID-19 - 1847 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.