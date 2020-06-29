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29.06.2020 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ленинградский зоопарк открылся для посетителей

Текст: Яна Гильдман

Ленинградский зоопарк возобновил прием посетителей. Вход на территорию возможен только в масках и перчатках, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Пресс-служба администрации Петербурга
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Ленинградский зоопарк был закрыт для посещений с 18 марта в связи с пандемией коронавируса и введением ограничений в городе. 29 июня зоопарк открылся вновь, это первое учреждение культуры в Петербурге, которое заработало с начала пандемии.

Животных большое количество посетителей не испугало, наоборот, в зоопарке говорят, что звери скучали без людей.

Как отметила директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба, сложнее всего без зрителей было белой медведице Хаарчаане, за играми которой всегда наблюдали десятки людей и аплодировали, когда она прыгала в воду или ловила мяч. В первый день, когда зоопарк открыл двери для петербуржцев, медведица проявляла необычную активность, радовалась вниманию, которого ей не доставало.

Обезьяны также заметно оживляются при виде людей и активно на них реагируют через стекло.

Зоопарк работает с некоторыми ограничениями. Так, на территории могут одновременно находиться не более трех тысяч человек, что является средним количеством посетителей в будний день до пандемии. Если желающих попасть в зоопарк будет больше, посетителей попросят подождать в очереди.

Сотрудники зоопарка будут регулярно проводить дезинфекцию, протирать стекла и перила. В учреждении надеются на ответственность посетителей и просят по возможности минимизировать касания.

Остаются закрытыми павильоны, аттракционы и кафе. Работают небольшие лавки на улице. Большая часть животных в хорошую погоду содержится в уличных вольерах, так что у посетителей есть возможность увидеть практически всех обитателей зоопарка.

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