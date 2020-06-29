На Кижи отправились суда на подводных крыльях с туристами

Навигация судов на остров Кижи открылась в Карелии: туда пошли "Кометы" и "Метеоры". Они будут делать из Петрозаводска несколько рейсов в день. Цена билета для взрослого туда и обратно составляет 2950 рублей, для детей до 16 лет - 1800 рублей в обе стороны.

Туристам вновь стали доступны церковь Покрова Пресвятой Богородицы, зимние избы и сараи Яковлева, дома Ошевнева из деревень Клещейла и Ошевнево на Большом Клименецком острове. Гости могу посмотреть памятники сектора "Русские Заонежья", составляющие основную экспозицию музея. Возобновляет работу и "Ожившая экспозиция": люди услышат колокольные звоны, понаблюдают над обработкой льна, изготовлением лемеха и косой изгороди.

Однако еще закрыта главная достопримечательность - знаменитая деревянная Преображенская церковь. Но с нее уже сняли леса, и она сияет на солнце своими 22 главками. В конце девяностых годов уникальный проект масштабной реконструкции исторического памятника разработал Санкт-Петербургский институт "Спецпроектреставрация". Его основа - метод лифтинга. Это когда церковь разделили на яруса и поставили домкраты. Потом постепенно из каждого яруса вытаскивали бревна и реставрировали. Меняли не всю древесину. Ее доставали, заносили в базу, тщательно анализировали и старались лечить. Таким образом сохраняли как можно больше подлинных бревен. А для этого применяли уникальную методику, которую разработали специалисты музея-заповедника.

Но сначала метод лифтинга опробовали на реставрации карельской большой часовни в деревне Чуйнаволок на Сямозере. Мастера из плотницкого центра музея-заповедника "Кижи" под руководством норвежских специалистов тогда успешно перебрали и заменили старые бревна часовни. Именно комплексность и уникальность проекта обеспечила максимальную сохранность памятника, инженерную систему усиления страховки работ и современную систему безопасности, как для часовни, так и для Преображенской церкви. Что касается внутреннего убранства церкви, то только высота центральной части иконостасной рамы превышает семь метров, длина - почти 24. По количеству икон четырехрядный Преображенский иконостас можно отнести к категории наиболее масштабных иконостасов храмов Русского Севера.

В Преображенской церкви можно будет побывать уже летом. Ее собираются официально открыть 19 августа в праздник Преображения Господня.