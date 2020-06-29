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29.06.2020,  
10:37
Текст:  Николай Грищенко

Ракету "Циркон" второй раз запустят с фрегата "Адмирал Горшков"

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В Баренцевом море состоятся вторые испытательные стрельбы новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Пуск будет произведен с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, запуск гиперзвуковой ракеты должен состояться в ближайшие две недели. Ранее стрельбы по цели на дальности 500 километров прошли в январе нынешнего года. Всего в 2020 году с фрегата "Адмирал Горшков" планируется произвести до семи пусков ракет "Циркон".

Напомним, что летные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" продолжаются уже несколько лет. Ракета показала на испытаниях скорость порядка 8 Махов, дальность ее полета более тысячи километров.

Для запуска "Циркона" используется универсальный комплекс 3С-14, предназначенный также для применения крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Им оснащены фрегаты проекта 22350 и атомные подлодки типа "Ясень".

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