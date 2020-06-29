В Калининградской области проголосовали более четверти избирателей

Более 220 тысяч жителей Калининградской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ к утру понедельника, 29 июня. Явка превысила 27 процентов. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В области работает 546 участков, все они открылись 25 июня. В первый день в Калининградской области проголосовали 47,5 тысячи человек или около шести процентов зарегистрированных избирателей. Среди них - глава региона Антон Алиханов. Он проголосовал на участке в общеобразовательной школе №15 в Калининграде.

Голосование проходит в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИК России, подчеркивают в региональном избиркоме. Перед участками организованы пункты температурного контроля, размещены санитайзеры и дезинфицирующие коврики. Каждый избиратель получает индивидуальный комплект средств защиты - одноразовую медицинскую маску, одноразовые перчатки и ручку.