В Петербурге найден фрагмент шелкового панно XIX века

Петербургские специалисты восстанавливают фрагмент подлинного шелкового панно, который был найден при реставрации Фарфорового будуара Юсуповского дворца. Как сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга, в настоящее время обсуждается вопрос музеефикации найденного фрагмента.

- Архитектурно-художественное решение интерьера выполнено с использованием элементов в характере стилей Людовика XV и Людовика XVI, включает лепную отделку стен и потолка на падуге, штофные панно, деревянные резные элементы, плафон с использованием зеркальных поверхностей, зеркальные вставки в створках дверных заполнений, - рассказали в комитете.

Шелковая ткань, которой уже более 100 лет, была обнаружена в ходе демонтажа поздних штофных панно, под ней были найдены фрагменты газеты "Тульские ведомости" 1895 года. От времени материал пересох, сильно испачкался, на нем появились следы клея, ржавчины от крепежных гвоздей, разрывы. Реставраторы стараются бережно убрать все инородные следы, после чего планируют укрепить штоф на дублировочную ткань.

По информации КГИОП, в настоящее время реставрационные работы ведутся не только в Фарфоровом будуаре (Туалетной комнате) Юсуповского дворца, но и в других личных покоях княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой - Кабинете княгини, Персидской и Ванной комнатах. Общее финансирование работ составит около 140 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Юсуповский дворец на Мойке - уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX веков, памятник истории и культуры федерального значения. С 1830 года его владельцами были пять поколений знатного рода князей Юсуповых. В 1916 году именно здесь совершилось убийство Григория Распутина.