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29.06.2020 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге представили историю обсуждения Конституции в прессе

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Российская национальная библиотека к голосованию по поправкам к Конституции РФ подготовила специальную выставку из собственных фондов отдела газет. Экспозиция "Конституция в зеркале прессы" открылась в Доме журналиста на Невском проспекте.

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- Вниманию посетителей выставки предлагаются копии статей "Российской газеты", а также газет разных лет "Ленинские искры", "Комсомольская правда" "Вечерний Ленинград", "Правда", "Кировец", "Известия, "Невское время", "Смена", "Санкт-Петербургские ведомости", - рассказали в библиотеке. - Материалы выставки отражают каждый этап обсуждения и принятия Конституций с 1918 года до наших дней.

После окончания работы медиа-центра, который снабжает журналистов города информацией о ходе голосования и работе наблюдателей, проводит круглые столы по наиболее обсуждаемым поправкам в Конституцию РФ, выставка продолжит работу в режиме онлайн.

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