Новости

К концу недели в Москву вернется жаркая погода 12:48
Минпромторг представил разработки для удаленной работы промпредприятий 12:46
В Минздраве учтены все маркированные лекарства от редких заболеваний 12:46
Видео: В ЕАО два медведя во время драки повредили фотоловушку 12:43
Пятый день голосования по Конституции проходит без нарушений и сбоев 12:41
Ученые обнаружили на Дальнем Востоке древнюю гигантскую белку-летягу 12:27
На Камчатке появится первый в России соколиный центр 12:26
Николай Басков обозначил требования к своей будущей жене 12:25
Актриса Анастасия Жданова стала жертвой мошенников 12:17
В 2022 году Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 12:15
Экономика Вьетнама показала неожиданный рост на фоне пандемии 12:03
Посол РФ: Слухи о болезни Ким Чен Ына не имеют под собой оснований 12:00
"Живое ископаемое": японец провел тест-драйв УАЗ "Хантер" 12:00
Правительство направило в регионы 20, 5 млрд рублей на выплаты медикам 11:58
В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую девушку из-за парня 11:53
Житель Якутска пойдет под суд за убийство семьи из четырех человек 11:46
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар 11:45
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов освобожден от должности 11:42
Правительство расширило программу льготных кредитов под 2 процента 11:39
В Красноярском крае проверят угрозы, поступавшие матери убитой девочки 11:38
Россия и Танзания обсудили сотрудничество на онлайн-форуме 11:33
На телефоны членов кабмина ФРГ не удалось установить приложение Corona 11:31
В Калмыкии до 12 июля отложили снятие ограничений по COVID-19 11:30
На фестивале "Большой экран" покажут фильмы Дарьи Жук и Александра Котта 11:28
В Петербурге задержали курьеров за нецензурную надпись на машине полиции 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали курьеров за нецензурную надпись на машине полиции

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге двое работников курьерской службы по доставке еды стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Информацию о том, что некие молодые люди маркером нанесли нецензурную фразу на задние двери служебного автомобиля патрульно-постовой службы на улице Рубинштейна, в полиции получили через социальные сети.

На Урале задержали вандалов, повредивших 18 автомобилей и дачу

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, личности "художников" были оперативно установлены - это 20-летний уроженец Томской области и 21-летний приезжий из Иркутска. Юноши снимают жилье на той же улице Рубинштейна, где полиция регулярно проводит рейды по выявлению нарушителей противоэпидемического режима.

- Установлено, что именно они из хулиганских побуждений нанесли нецензурную надпись на автомашине, - сообщили в Главке. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ "вандализм".

Теперь молодым людям может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Число смертей от COVID-19 в мире превысило 500 тысяч
ЦИК: Явка на голосование по Конституции за 4 дня составила 37,2%
В России стартует основная волна ЕГЭ
Минтруд разъяснил порядок новых выплат на детей
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством