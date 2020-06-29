В Петербурге задержали курьеров за нецензурную надпись на машине полиции

В Петербурге двое работников курьерской службы по доставке еды стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Информацию о том, что некие молодые люди маркером нанесли нецензурную фразу на задние двери служебного автомобиля патрульно-постовой службы на улице Рубинштейна, в полиции получили через социальные сети.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, личности "художников" были оперативно установлены - это 20-летний уроженец Томской области и 21-летний приезжий из Иркутска. Юноши снимают жилье на той же улице Рубинштейна, где полиция регулярно проводит рейды по выявлению нарушителей противоэпидемического режима.

- Установлено, что именно они из хулиганских побуждений нанесли нецензурную надпись на автомашине, - сообщили в Главке. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ "вандализм".

Теперь молодым людям может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.