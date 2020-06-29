В Вологде суд повторно оправдал врача, обвиняемого в смерти ребенка

Вологодский областной суд отменил приговор городского суда от 8 октября 2018 года в отношении врача Алексея Смирнова. Суд первой инстанции признал его виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей - статья 109 УК РФ. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП произошло еще в 2017 году. В приемное отделение областной детской клинической больницы доставили пятилетнюю девочку в тяжелом состоянии. В это время как раз дежурил врач анестезиолог-реаниматолог Смирнов. Спасти ребенка не удалось. Городской суд установил, что врач оказал медицинскую помощь пациентке несвоевременно и не в полном объеме. Из-за этого она и умерла. Это же показала и судебно-медицинская экспертиза.

Поэтому врача приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. 31 октября 2019 года Вологодский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы Алексея Смирнова и его защитника, вынес оправдательный вердикт. Но 3 марта уже нынешнего года судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции отменила апелляционный приговор областного суда и направила дело на новое рассмотрение в ином составе судей.

Сегодня Вологодский областной суд по итогам нового апелляционного рассмотрения уголовного дела снова оправдал Алексея Смирнова в связи отсутствием в его действиях состава преступления.

За врачом признано право на реабилитацию. Но апелляционный приговор может быть обжалован.