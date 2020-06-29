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29.06.2020 17:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Заполярье на 360 перекрестках появятся камеры с распознаванием лиц

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области на 360 крупных перекрестках появятся камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в рамках проекта "Умный регион". Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях.

Фото: selbst/wikipedia.org
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Напомним, данный проект был представлен на сессии Всемирного дня городов, которая состоялась в октябре 2019 года в Екатеринбурге.

- Эта система поможет предотвращать преступления, предупреждая об оставленных подозрительных предметах и неадекватно ведущих себя людях, - отметил глава региона.

В рамках проекта предполагается внедрить еще несколько систем. В их числе система контроля за коммунальной техникой, которая позволит не только отслеживать улицы, где зимой не прошла снегоуборочная техника, но и выявить случаи, когда она работает "вхолостую". По словам губернатора, можно будет решать проблему заваленных снегом дворов, не дожидаясь жалоб от жильцов.

Также будет внедрена интеллектуальная транспортная модель. Она поможет выявлять наиболее загруженные маршруты и анализировать их эффективность, оценивать соблюдение расписания общественным транспортом и вычислить нарушителей.

Еще один проект "Умного региона" даст возможность контролировать ремонт и уборку региональных дорог и федеральных трасс.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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