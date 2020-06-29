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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

52 процента крымчан приняли участие в голосовании о поправках в Конституцию

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым в голосовании о поправках в Конституцию РФ приняли участие 52,12 процента граждан, включенных в списки избирателей. Об этом "РГ сообщил руководитель Госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Глава Республики Сергей Аксенов на совещании озвучил оперативные данные о явке избирателей по состоянию на вечер воскресенья, - уточнил Кангиев. - Проголосовали уже 52,12 процента от общего числа избирателей​​​.

Свое мнение о поправках высказали 775 092 избирателя из 1 487 268 зарегистрированных.

Также Кангиев рассказал об активном голосовании в местах компактного проживания крымских татар, что в некоторых населенных пунктах полуострова бьют рекорды явки.

- Положительно оценивая огромные инфраструктурные изменения в городах и селах полуострова на протяжении последних лет крымские татары показывают высокую активность, - сказал Кангиев. - Например, в месте компактного проживания в Судаке Яны-Маале проголосовали 75,6 процента избирателей. На втором месте - Симферопольский район - 44,3 процента. В Белогорске в микрорайоне Карасу проголосовали почти 47 процентов. А нам еще три дня как минимум голосовать.

Голосование о поправках в Конституцию РФ в Республике Крым проходит на 1128 избирательных участках до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

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