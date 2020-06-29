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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Долили молока

Новые технологии помогли аграриям увеличить прибыль компаний и собственные зарплаты
Текст: Юрий Гень, Роман Мерзляков, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
На 20 процентов удалось поднять зарплату работникам животноводческого хозяйства в Краснодарском крае. А в Волгоградской области стало традицией увеличивать ее каждый год на 10-12 процентов.
Довольная корова - вкусное молоко! Надои выросли после того, как доить стали по-новому. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Довольная корова - вкусное молоко! Надои выросли после того, как доить стали по-новому. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Довольная корова - вкусное молоко! Надои выросли после того, как доить стали по-новому. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

И все это благодаря внедрению в хозяйствах бережливых технологий и участию в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Результат этих усилий, как видим, очень даже понятный каждому - в кошельке его видно.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Одна из целей этого национального проекта - обеспечить рост производительности труда на 5 процентов в год в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте. Реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" началась в конце 2018 года. И уже есть результаты.

Корреспонденты "Российской газеты" побывали в хозяйствах, которые смогли добиться роста производства и прибыли без больших финансовых вложений и увеличения числа сотрудников.

А говорили: "Выше не прыгнуть!"

"Все местные специалисты говорили, что мы дошли до максимальной производительности на фермах и выше прыгнуть невозможно, - рассказал "РГ" заместитель директора кубанской компании "Дружба" Сергей Миренков. - Но мы не поверили". И пригласили в качестве консультантов специалистов из Федерального центра компетенции (ФЦК), который является одним из операторов нацпроекта по производительности труда.

И уже вместе нашли-таки резервы. Выяснилось, например, что при более рациональном расходовании времени оператор успевает использовать не два доильных аппарата, а три. Это позволило сократить время доения с трех часов до двух, в результате чего у сотрудников появился 15-минутный перерыв в работе, о котором они давно просили.

Одновременно на предприятии полностью поменяли систему оплаты труда операторов доильного цеха, подняв ее на 20 процентов и добавив премии, мотивирующие к качественной и аккуратной работе.

Когда за час теперь можно сделать столько работы, на которую раньше бестолково тратили два часа, это и есть бережливое производство

"В результате введения новых стандартов удалось добиться соблюдения четких правил при доении стада, - продолжает разговор Сергей Миренков. - Коровы стали реже болеть маститом. Это обернулось приростом молока в 1,5-2 литра с каждой коровы. А от стада в 800 голов это уже 1,6 тонны в сутки!" В итоге на каждом литре компания получила дополнительно 28 рублей валовой выручки, это 672 тысячи в месяц.

Но самым главным в этой истории, считают в компании, оказались затраты, которые понесло предприятие для проведения всех улучшений. Они... не составили почти ничего, за исключением стоимости новых тележек для операторов доильного цеха. И это оказалось ярким примером того, как оптимизация работы может значительным образом улучшить производительность компании.

Минута за 20 секунд

Волгоградское хозяйство "Донское" тоже участвует в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Здесь удалось увеличить выработку молока на 10 процентов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Система бережливого производства предусматривает, что можно за час сделать то, на что раньше бестолково тратили два часа. Все процессы привели в порядок. Теперь оператор машинного доения за 20 секунд успевает сделать то, что прежде занимало минуту", - объясняет гендиректор хозяйства Александр Колесниченко. Рост производительности и валового продукта сказывается и на работниках. По словам Колесниченко, им ежегодно повышают зарплату на 10-12 процентов.

Хозяйство само обеспечивает себя кормами. Создало и развивает свою систему полива растений, что очень важно на засушливом юге. И планирует выйти на производство 32 тысяч тонн молока в год. Сегодня - около 16,5 тысячи тонн.

Сделать масло дешевле

Компания "Белгородские молочные фермы" стала одним из первых предприятий региона, куда прибыли эксперты Федерального центра компетенций. Современное молочное производство, казалось, не нуждалось в консультациях: настолько четко здесь отлажены все процессы. И все же сотрудничество с ФЦК принесло компании огромную пользу.

Что изменилось в работе молочной фермы? Эксперты предложили перестроить процесс доения коров: оставили определенное количество голов в секциях, поменяли очередность доения и создали стандарт работы операторов. Оказалось, что некоторые функции этих сотрудников фермы нужно передать другим. Попробовали - процесс пошел быстрее и эффективнее, причем для всех работников хозяйства.

В результате, когда посчитали выгоду, оказалось, что теперь на один цикл доения уходит на 13 процентов меньше времени, чем раньше. Пропускная способность доильного зала выросла на 115 голов, а надои молока - на тонну в сутки. Снизилась и себестоимость каждого килограмма, однако этот показатель, по понятным причинам, не разглашают.

Фото: iStock
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Теперь эксперты по повышению производительности труда работают и на других молочных предприятиях региона, отмечая, что собственники и управляющие хозяйств сами инициируют как аудит, так и изменения в производственном процессе.

И причина проста: каждое молочное хозяйство стремится не только нарастить объем и качество молока, но и снизить его себестоимость. Значительная их часть имеет и собственные перерабатывающие мощности: выпускает масло, йогурты, кефир и сметану. И хотя производственные линии не позволяют вносить массу корректив в процесс, руководство молочных компаний ищет другие способы сократить издержки выпуска молочных товаров.

Как раз сейчас эксперты Центра компетенций помогают это сделать и обещают поделиться результатами. Работать есть над чем и на фермах. Как сообщили "РГ" в Национальном союзе производителей молока, в небольших животноводческих хозяйствах страны надои все еще на крайне низком уровне, поэтому мы видим здесь значительный потенциал повышения эффективности производства.

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