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"Черноморнефтегаз" изменил график работы для голосования о поправках в Конституцию

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Перед отправкой на буровую вахтовики проголосвали за поправки к Конституции. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз" Перед отправкой на буровую вахтовики проголосвали за поправки к Конституции. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
Перед отправкой на буровую вахтовики проголосвали за поправки к Конституции. Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Крупнейшая нефтегазовая компания Крыма - ГУП РК "Черноморнефтегаз" изменила график работы вахтовиков, чтобы сотрудники могли принять участие в голосовании о поправках к Конституции. Благодаря удобному графику, за первые три дня голосования выразить свою гражданскую позицию относительно важнейших изменений в жизни страны смогли более 85 процентов специалистов предприятия.

Добывать газ на шельфе Черного моря - это тяжелая мужская работа. И на каждом месторождении трудятся десятки специалистов, работающих вахтовым методом. Смена, отдых на еду и сон, и снова за работу. Все это чтобы бесперебойно обеспечивать предприятия, энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство полуострова голубым топливом. И если на берегу всегда найдется время для самых важных дел, то море не терпит никаких отступлений. Чтобы у вахтовиков была возможность принять участие в голосовании, руководство предприятия изменило график работы.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
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В поселке Черноморское на самой западной оконечности Крыма расположена производственная база предприятия. Отсюда смены уходят на вахты и сюда же возвращаются после тяжелой работы. На морскую буровую платформу и обратно вахтовиков доставляют корабли нефтегазовой компании. В дни голосования у всех смен есть возможность принять решение по поправкам в Конституцию на ближайшем избирательном участке поселка.

- Нефтяники, сегодня сменились с вахты и первым делом считают важным выполнить свой гражданский долг, проголосовать, - рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии Черноморского района Анжелика Сенина.

Субботний день 27 июня в Черноморском выдался по-летнему погожим и приветливым. С утра солнечное небо, море спокойное и на избирательном участке многолюдно.

- Голосование проходит активно, а когда приходят смены вахтовиков "Черноморнефтегаза" то на участках становится многолюдно, - делится впечатлениями глава администрации Черноморского района Крыма Алексей Михайловский. - Мы со своей стороны чувствуем, что помогаем большому коллективу исполнить свой гражданский долг.

Одни уходят на вахту в море, другие возвращаются. В этот день на маршруте трудился корабль "Калос Лимен". График составлен удобно для всех специалистов.

Фото: Пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"
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- Это был очень разумный шаг нашего руководства, организовать пересменку в это время, чтобы имели возможность проголосовать и те, кто заходит на вахту и те, кто непосредственно находится в море, - высказал свое мнение мастер по добыче нефти, газа и конденсата ГУП РК "Черноморнефтегаз" Фетта Сеитджалилов. - Лично я проголосовал.

Товарищи Сеитджалилова ночью заступят на вахту. Его коллега мастер по исследованию скважин ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Пожар говорит, что проголосовал за будущее Крыма.

- Для меня, как для жителя Крыма, для работника "Черноморнефтегаза" важны поправки, касающиеся экологии моря, наш долг сохранить эти богатства для следующих поколений, - поясняет свою позицию Александр. - Действительно, процедура голосований организована очень продуманно, чтобы не создавать ажиотаж на участках. За это отдельное спасибо профсоюзной организации, откликнувшейся на наши пожелания.

Олег Якуба - житель Черноморского. С корабля отправился на голосование, и уже потом домой. А Михаил Вьюрков, сошедший в этот день на берег, отправляется к семье в Евпаторию. Но прежде чем встретится с родными, он проголосовал за то, что считает важным для себя.

- Это наш гражданский долг, а потом можно отдыхать после вахты, - улыбается Михаил. - Для меня самым важным является все, что касается семьи, детей, здоровья. За это проголосовал.

ГУП РК "Черноморнефтегаз" - одно из самых больших в Крыму производственных предприятий. Его коллектив сегодня насчитывает около 4000 сотрудников, работающих в разных частях полуострова. Благодаря гибкому графику, составленному с учетом вахтовой специфики организации труда, к концу третьего дня голосования высказать свое мнение о поправках к Конституции РФ здесь смогли абсолютное большинство членов коллектива.

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