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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Над проливом в полном составе

Открывается грузовое движение по железной дороге через Крымский мост
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, как и планировалось, откроется 30 июня.

В минтрансе отметили, что благодаря этому стоимость перевозки грузов в Крым и из него снизится в среднем на 30-50%.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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Два первых состава пройдут с материка и полуострова навстречу друг другу. Первый поезд из Крыма на материковую часть страны везет продукцию крымских предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Встречный поезд везет бензин в цистернах, удобрения, зерно, цемент, рельсы.

Зерно, нефтепродукты, стройматериалы, химические удобрения, металлопрокат в целом называют среди основных товаров, которые будут идти по железной дороге через Крымский мост. Уже в этом году планируется довести грузопоток по мосту до 3 млн тонн. В перспективе через Крымский мост также могут идти товары на экспорт через морские порты Крыма. На полуострове пока нет больших глубоководных портов. Их можно создать с учетом экономической целесообразности таких проектов.

По железной дороге через Керченский пролив будут возить в основном зерно, нефтепродукты, стройматериалы, удобрения, металлопрокат

Строительство Крымского моста началось в 2015 году, 16 мая 2018 года была открыта автомобильная часть. По мосту уже проехало более 9,7 млн машин.

Пассажирские поезда пошли в декабре 2019 года. К концу июня составы пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли более 250 тысяч пассажиров.

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В компании-подрядчике "СГМ-Мост" отметили, что Крымский мост работает в штатном режиме и готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны. Дорога имеет запас прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Благодаря этому можно формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. При этом масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн.

Движение грузов в Крым по железной дороге приведет к снижению издержек на транспортную доставку, значит, должна снизиться и конечная цена товаров, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Также появятся дополнительные рабочие места, вырастет заработная плата.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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