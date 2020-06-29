Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, как и планировалось, откроется 30 июня.

В минтрансе отметили, что благодаря этому стоимость перевозки грузов в Крым и из него снизится в среднем на 30-50%.

Два первых состава пройдут с материка и полуострова навстречу друг другу. Первый поезд из Крыма на материковую часть страны везет продукцию крымских предприятий, в том числе кальцинированную соду и известняк. Встречный поезд везет бензин в цистернах, удобрения, зерно, цемент, рельсы.

Зерно, нефтепродукты, стройматериалы, химические удобрения, металлопрокат в целом называют среди основных товаров, которые будут идти по железной дороге через Крымский мост. Уже в этом году планируется довести грузопоток по мосту до 3 млн тонн. В перспективе через Крымский мост также могут идти товары на экспорт через морские порты Крыма. На полуострове пока нет больших глубоководных портов. Их можно создать с учетом экономической целесообразности таких проектов.

По железной дороге через Керченский пролив будут возить в основном зерно, нефтепродукты, стройматериалы, удобрения, металлопрокат

Строительство Крымского моста началось в 2015 году, 16 мая 2018 года была открыта автомобильная часть. По мосту уже проехало более 9,7 млн машин.

Пассажирские поезда пошли в декабре 2019 года. К концу июня составы пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли более 250 тысяч пассажиров.

В компании-подрядчике "СГМ-Мост" отметили, что Крымский мост работает в штатном режиме и готов к росту железнодорожного трафика в обе стороны. Дорога имеет запас прочности и оснащена современными устройствами сигнализации, централизации и блокировки. Благодаря этому можно формировать удобные графики движения с нужным межпоездным интервалом. При этом масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн.

Движение грузов в Крым по железной дороге приведет к снижению издержек на транспортную доставку, значит, должна снизиться и конечная цена товаров, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Также появятся дополнительные рабочие места, вырастет заработная плата.