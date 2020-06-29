Комета Ялта-Севастополь возобновит работу 1 июля

Рейсы пассажирского суда на подводных крыльях "Комета-120М" по маршруту Севастополь-Ялта возобновятся с 1 июля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба оператора "Морские скоростные пассажирские перевозки".

- В 2020 году Комета будет совершать два рейса ежедневно отправлением 08-00 из Севастополя и в 17-00 из Ялты, - сказано в сообщении.

Продажа билетов начнется с понедельника, 29 июня. Стоимость билетов осталась прежней. Купить их можно в кассах портов Севастополя и Ялты, а также на сайте оператора и в мобильном приложении.

Напомним, судно на подводных крыльях построено на ССЗ "Вымпел", входящем в судостроительный кластер АО "Концерн "Калашников". Первый рейс по маршруту Севастополь-Ялта Комета выполнила 1 августа 2018 года. В 2019 году, с июня по сентябрь, перевезено около 39 тысяч пассажиров. Средняя загрузка превысила 80 процентов. Врем в пути составляет два часа.