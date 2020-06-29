Ростовские ученые создадут методику лечения интернет-зависимости

В Ростове проводится исследование генетических особенностей поведения людей, зависимых от интернета. Его результаты позволят в будущем разработать программу медицинской помощи таким пользователям. Об этом "РГ" сообщили в Донском государственном техническом университете.

Вуз получил на эти цели грант Российского фонда фундаментальных исследований.

Сегодня нет универсальной врачебной методики для интернет-зависимых. Психологи рассматривают только отдельные аспекты проблемы - уровень зависимости, поведение человека, когда он сталкивается с абстрактной информацией и другие.

Ростовские ученые разработали универсальную типологию поведения пользователей интернета. С этой целью они провели опрос трех тысяч человек в возрасте от 17 до 60 лет, которые рассказали об основных сервисах в Сети, которыми они пользуются, источниках новостей, активности посещения порталов и ответили на другие вопросы. Проанализировав полученную информацию, исследователи выделили шесть моделей поведения человека в интернете - развлекательную, информационную, коммуникативную, продуктивную (творческую), прагматическую и эротическую.

Это только первый этап работы научной группы.