"Сочи" накажет Кокорина за посещение для рождения

Руководство футбольного клуба "Сочи" применит дисциплинарные меры в отношении нападающего Александра Кокорина за нарушение правил внутреннего распорядка клуба.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко. Ранее сам Кокорин разместил в Instagram фотографию с дня рождения друга, на котором он присутствовал и не соблюдал меры социального дистанцирования.

"В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры", - сказал Рубашко.

Он не уточнил, что это будет за наказание.

Ранее "Зенит" оштрафовал иранского форварда Сердара Азмуна на 40 тысяч рублей , за то, что он прогулялся со своим другом - иракским футболистом "Крыльев Советов" Сафаа Хади и не соблюдал меры социального дистанцирования, нарушив регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ.