В Калмыкии до 12 июля отложили снятие ограничений по COVID-19

Власти Калмыкии решили продлить второй этап снятия ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса, до 12 июля.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации. Специалисты регионального Роспотребнадзора считают, что республика не достигла тех показателей, которые позволили бы перейти на следующий этап снятия ограничений. В частности, недельный коэффициент распространения инфекции оказался выше нормы в 3,8 раз.

Как пояснил главный санитарный врач региона Джангар Санджиев, ранее суточный уровень заболеваемости доходил до девяти случаев, но ситуация изменилась.

"Прошедшая неделя показала рост до 32 случаев. Требуется дальнейший мониторинг ситуации", - сказал он.

"Пока рост заболеваемости не будет снижаться стабильно, нет никакой необходимости и возможности снимать оставшиеся ограничения", - согласен с ним министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Также специалисты заявляют о важности соблюдения масочного режима.

Ранее в республике возобновили работу магазины, общественный транспорт, гостиницы, отделения МФЦ и большинство предприятий сферы услуг. Также в полной мере работают ресурсоснабжающие предприятия, представители аграрного и строительного секторов.