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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинские археологи обнаружили новое поселение бронзового века

Текст: Михаил Пинкус
Фото: 1obl. ru Фото: 1obl. ru
Фото: 1obl. ru

Археологи обнаружили новое поселение бронзового века у села Степное в Пластовском районе Челябинской области. Как сообщили в Челябинском госуниверситете, к исследованию объекта присоединились ученые из Питтсбургского университета США.

- Открытие сделала заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии ЧелГУ Наталья Батанина, - сообщила директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ, Елена Куприянова. - Объекты были найдены по материалам аэрофотоснимков XX века, которые потомственный археолог дешифровала по методу своей бабушки Ии Михайловны. Сегодня Наталья Батанина - единственный обладатель секретов "фамильного мастерства", позволившего в свое время открыть на территории Челябинской области большинство таких поселений, как Аркаим.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как пояснили в университете, дистанционные методы исследования обычно предшествует полевым разведкам. Используя старые аэрофотоснимки и современные космоснимки, археологи могут предварительно изучить участки местности, которые им интересны и перспективны, малоизучены или планируются к застройке. Именно на этом этапе можно обнаружить новые древние объекты. Сравнивая снимки разных лет, можно также мониторить состояние уже известных памятников.

Сейчас археологи ЧелГУ вместе с коллегами из Питтсбургского университета США проводят исследование открытого поселения по программе масштабного радиоуглеродного датирования.

Уже получено около 25 дат, позволяющих определить время создания отдельных объектов - погребений, жилищ, курганов на древних памятниках и оценить, как изменялась культура и экономика древних жителей степи в период существования "Страны городов" и Аркаима.

В течение лета ученые планируют провести исследование поселения с помощью микромагнитной съемки. Они сопоставят показатели с данными старых снимков и современным 3D-планом, снятым Натальей Батаниной с помощью электронного тахеометра.

Это позволит определить отчего то или иное поселение имело определенную форму (круг, квадрат, прямоугольник), была ли эта форма продиктована жизненной необходимостью, местом расположения, и как она менялась со временем.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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