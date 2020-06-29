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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Две трети бюджета Югры в 2019 году ушло на социальные программы

Текст: Елена Панова
При этом округ не использовал ни копейки из резервного фонда. Эти данные следуют из отчета об исполнении бюджета Югры за 2019 год. Накануне этот документ единогласно приняли члены правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Большая часть программных расходов в Югре именно на социальные программы - свыше 68 процентов. Причем по сравнению с прошлым годом эти траты увеличились более чем на 17 миллионов рублей, - отметила глава региона Наталья Комарова. - По итогам 2019 года бюджет округа исполнен с профицитом. Резервный фонд в сумме пяти миллиардов рублей в течение года не был задействован. Государственный долг, представленный государственными облигационными займами, составил 13 миллиардов рублей.

По словам директора окружного департамента финансов - заместителя губернатора Веры Дюдиной, в минувшем году в региональную казну поступило 259,8 миллиарда рублей. Это составило 103,7 процента к уточненному плану.

Фото: iStock
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Увеличению доходов способствовало изменение макроэкономических показателей, в числе которых - цена на нефть, объемы добычи сырья на территории Югры, а также федеральные поступления.

Все это позволило округу направить значительные дополнительные ресурсы на такие ключевые направления, как здравоохранение, образование, жилищная политика. При этом плановый дефицит региональной казны был снижен почти на семь миллиардов рублей.

- Налоговые доходы, являющиеся преобладающими в структуре бюджета, исполнены в сумме 220,2 миллиарда рублей. План перевыполнен на 4,3 процента, - констатировала Вера Дюдина.

Так, поступления по налогу на имущество организаций составили 66,7 миллиарда рублей. Таким образом, уточненный годовой план выполнен на 107,2 процента.

Исполнение налога на доходы физических лиц составило 49,4 миллиарда рублей. План перевыполнен на 2 процента.

Как отмечают в правительстве Югры, в минувшем году в регионе реализовывалось 25 государственных программ. На эти цели было направлено 246,2 миллиарда рублей, что на 15,7 миллиарда больше, чем в 2018 году.

Фото: iStock
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Самыми значимыми по объемам финансирования стали программы социальной сферы, на них за год было направлено 168,8 миллиарда рублей. Это в очередной раз подтверждает социальную направленность бюджета региона.

- В Югре в прошлом году шла реализация 11 из 12 национальных проектов. В их развитие мы приняли 41 региональный проект, -отметила Вера Дюдина. - В общей сложности на их воплощение в жизнь было направлено 25,9 миллиарда рублей. Почти 8 миллиардов - на достижение показателей нацпроекта "Демография", более 7 миллиардов - на "Безопасные и качественные автомобильные дороги", около 7 миллиардов на "Жилье".

Вера Дюдина подчеркнула, что в целом на поддержку семей и детей в Югре за счет всех источников финансирования в 2019 году было направлено 86,5 миллиарда рублей, что больше уровня 2018 года на 7,4 миллиарда.

Как отметила директор департамента финансов, профицит казны составил 11 миллиардов рублей. Государственный долг региона на конец года сократился по сравнению с его началом на 1,4 миллиарда рублей, составив 13 миллиардов.

- В достигнутые успехи вложился каждый югорчанин. Это важно. А за все недоработки в ответе мы - органы власти, местного самоуправления, - подчеркнула Наталья Комарова.

Отметим, теперь, после того как отчет об исполнении бюджета утвердили члены регионального правительства, доклад рассмотрят депутаты Думы Югры.

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