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29.06.2020 16:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Меценат N-ска

Преданные малой родине уральцы находят, как и чем ей помочь
Текст: Светлана Добрыниа, Михаил Пинкус, Валентина Пичурина, Ольга Штейн
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
Возможности у меценатов разные, но суть в их делах одна - сделать жизнь в родном городе или деревне лучше.
Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК
Фото: Пресс-служба РМК

Помогают детям

Уральский промышленник Игорь Алтушкин вместе с супругой Татьяной 15 лет назад основали благотворительный фонд. Задача - помощь детям с онкологическими заболеваниями и нарушениями слуха. На сегодняшний день фонд помог трем тысячам детей, сражающихся с раком, более тысячи ребят смогли услышать жизнь благодаря современным многоканальным слуховым аппаратам. Кроме того, фонд реализует множество проектов в сфере медицины, спорта, образования, культуры и социальной помощи, а объем финансирования уже превысил 1,8 миллиарда рублей.

Фото: Андреева Татьяна/РГ

В 1999 году по инициативе генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына появился благотворительный фонд "Дети России". Цель - добавить в жизнь каждого ребенка радости, тепла и заботы. Фонд поддерживает детский спорт, помогает одаренным детям, ребятам, лишившимся родителей, и тем, кто нуждается в лечении. Более 262 миллионов рублей фонд собрал в рамках проекта помощи тяжелобольным детям, открыл 21 игровую комнату в больницах и реабилитационных цент­рах, 28 миллионов рублей направил на обновление технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ в Екатеринбурге. В 2011 году фонд стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

В 2005 году, также благодаря Андрею Козицыну, в Верхней Пышме появился один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. На базе музейного комплекса УГМК регулярно проводят тематические уроки для детей, исторические игры-квесты и другие образовательные программы.

Проложил дорогу

Фото: Архив Нвера Овсепяна

Сколько КаМАЗов щебня вбухано в эту грунтовку, соединяющую крохотную деревню Шадриха Свердловской области с городом Новоуральском, фермер Нвер Овсепян уже и не помнит. В деревне у него большое молочное стадо, каждый день нужно отправлять на завод молоковоз с надоем. Шесть километров пути меж лесов и полей до приемлемого асфальта едва не поставили крест не только на крестьянском бизнесе, но и на судьбе деревенских жителей.

Выжутович: Благотворительность стала в России распространенным занятием

Чтобы шадрихинская ребятня могла добираться до школы, пять лет назад суд обязал местные власти отремонтировать грунтовку. Но в администрации только руками развели - денег на ремонт нет! А в районном управлении образования всерьез рассматривали идею покупки внедорожника для перевозки школяров. Поняв, что дорожный вопрос никто не решит, Овсепян сам взялся за дело. Ежегодно в ближайшем карьере заказывает самосвалы с щебнем, оплачивает работу грейдера, обеспечивая и деревенским, и своему делу дорогу жизни.

Восстановил объект культурного наследия

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский реконструировал заброшенный архитектурный ансамбль первой трети XIX века - одно из двадцати сохранившихся зданий этого периода в Екатеринбурге. Это был первый и пока единственный опыт восстановления зданий в рамках государственной программы по сохранению объектов культурного наследия при участии частного инвестирования. Уникальность проекта в том, что на момент начала реставрации износ составлял более 80 процентов. Сегодня на этой территории находится культурно-выставочный комп­лекс Синара Центр. На создание нового культурного пространства было направлено более двух миллиардов руб­лей частных инвестиций.

Поддержал родную школу

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Уроженец Магнитогорска, совладелец компании "Технониколь" Игорь Рыбаков подарил родной школе № 56 сертификат на миллион долларов. Как пояснил сам даритель, эти деньги лягут в основу так называемого целевого капитала, доходы от которого пойдут на стимулирующие выплаты учителям и стипендии ученикам, из которых меценат со временем надеется воспитать таких же "благодарных выпускников", каким он считает себя самого. Речь идет о создании так называемого эндаумент-фонда, которые существуют при многих известных университетах. Ежегодный доход от миллиона долларов, а это порядка 10 процентов, будет направляться на поддержку самых различных школьных проектов.

Построил стадион

Фото: Архив Владимира Табакова

Пенсионер МВД Владимир Табаков из поселка Мишкино Курганской области построил с помощью местных жителей на пустыре мини-стадион. На нем есть все для занятий физкультурой и спортом: игровое поле, гимнастические снаряды, самодельные тренажеры, полоса препятствий. Футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, штанги, гантели, боксерские перчатки лежат на открытом месте, никто их не ворует и не портит. Ребятня и взрослые с удовольствием занимаются и помогают инициатору, чем могут. Энтузиаст признался, что всю жизнь сам увлекался спортом, ему приятно смотреть, когда дети и молодежь идут на спортплощадку, а не в подворотню.

Отдает дома в хорошие руки

Фото: Архив Камиля Хайруллина

Предприниматель-меценат из Санкт-Петербурга Камиль Хайруллин занялся возрождением родной деревни Султаново в Челябинской области. Для этого он за свой счет строит в деревне дома и передает их в безвозмездную аренду семьям с двумя-тремя детьми, готовым вести фермерское хозяйство, создавать рабочие места и тянуть за собой других.

Чего ждут от меценатов некоммерческие организации Урала

Сегодня в Султаново близко к завершению строительство семи домов со всеми удобствами: горячей водой, канализацией и электроотоплением, на случай отключения которого предусмотрено еще и печное. В деревню переехали четыре семьи, в том числе две семьи сыроваров, семья фермеров, прибывшая в Султаново с собственным поголовьем скота, и многодетная семья, глава которой уже устроился работать психологом в сельскую школу. Меценат приобрел оборудование для сыроварни, строит специальную камеру созревания для созревания сыров и развивает молочное животноводство. Всего, по расчетам Камиля Агзамовича, он уже вложил в свой проект около 30 миллионов рублей.

Общество Ежедневник Образ жизни УрФО

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