В Шадринске находится почти половина всех памятников истории и архитектуры Курганской области. Большинство построено в XIX веке, а три являются образцами архитектуры XVIII века.

"Бойкий, богатый и оборотистый", - так описывал дореволюционный Шадринск Дмитрий Мамин-Сибиряк. Самым живым местом в нем был старый гостиный двор, затем Хлебная улица, "усаженная крепкими купеческими хороминами". Часть этих "хоромин" и сейчас стоит на той же улице. Главной кормилицей города была река Исеть. На ее берегах осело "крепкое хлебопашественное население, и благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении". Городок захватил в свои руки всю хлебную торговлю в округе. Крестьяне богатели, становились купцами, строили каменный город по столичному образцу. Купцы везли свое добро на торжок - знаменитую Крестовско-Ивановскую ярмарку, что рядом с Шадринском. Она действовала до 1913 года и считалась третьей в Российской империи по товарообороту после Нижегородской и Ирбитской. Через сто лет ярмарку возродили. В 2016 году на ее месте открыли памятник дореволюционной копейке. Монета образца 1877 года установлена на большом камне. На основании высечены слова "Копейка обоз гонит".

Характер "оборотистого" шадринского мужика хорошо описал другой писатель - Евгений Федоров. Он рассказал о том, как хитрый местный воевода, чтобы загладить свою вину перед столичным начальством, умудрился наладить поставки гусей в Санкт-Петербург. Говорят, к царскому столу они пришли пешком из-за Урала. Случившемуся в ту пору на дип­ломатическом приеме у императрицы "аглицкому послу" сильно понравился жареный гусь и он предложил Екатерине II торговать "сей птицей". А выражение "Каков шадринский гусь!" с тех пор стало крылатым. Так говорят о ловком, изворотливом человеке, который себе на уме, как купец в скульптурной композиции "Старый город".

В Шадринске родился автор хрестоматийной скульптуры "Булыжник - оружие пролетариата" Иван Шадр. Ему посвящен мемориал. Это также родина мастера портретной живописи Федора Бронникова. А не так давно выяснилось, что здесь прописана Елена Прекрасная - героиня сказки "Царевна-Лягушка". Краевед и просветитель XIX века Александр Зырянов в 1850 году записал эту сказку в своем родном Шадринском уезде и отправил ее в Императорское Русское географическое общество. Там она попала в руки собирателя устного народного творчества Александра Афанасьева. Несмотря на то что к тому времени уже существовало семнадцать версий текста, шадринская отличалась и была опубликована в первом полном издании русских народных сказок. У Елены Прекрасной в городе есть своя резиденция в старинном особняке.

Город на Исети хорошо знают многочисленные болельщики спидвея. Здесь проходят чемпионаты России и мира по мотогонкам на льду

комментарий

Александр Ворожцов, генеральный директор ООО "Технокерамика":

Из 74 тысяч жителей Шадринска около тысячи трудятся на нашем заводе. Мы делаем сложную и важную работу: производим керамические пропанты, которые помогают добывать трудноизвлекаемую нефть. Ее становится все больше, поэтому пропанты востребованы лидерами рынка. Наше предприятие является не только одним из основных в городе, но и крупным налогоплательщиком региона. Завод развивается, поэтому нам важно, чтобы молодежь не уезжала из дома, заводила семьи, обустраивалась. А для этого город должен быть современным, комфортным. Мы стараемся этому способствовать. Возвели большой спорткомплекс, которым пользуются бесплатно все горожане, практически заново отстроили детский загородный оздоровительный лагерь "Салют", помогли подготовить его к сезону. Капитально отремонтировали детский сад, взяли шефство над одной из самых больших школ города - кадетской - и технологическим отделением колледжа, развиваем детский спорт. За последние несколько лет выделили на благотворительность более 40 миллионов рублей. Мы рядом, когда трудно. В разгар пандемии купили для больницы "скорой" аппараты ИВЛ, а для дома-интерната для пенсионеров "Спутник" выделили деньги на бактерицидные лампы. С краеведческим музеем организовали передвижную выставку, благодаря которой в условиях карантина удалось достойно встретить юбилей Победы. Но порой не нужны миллионы, чтобы изменить мир к лучшему. Например, мы построили теплицу и ежегодно выделяем колледжу деньги на семена цветов. Теперь студенты отделения садовничества осваивают будущую специальность на практике на территории нашего завода и города.