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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гусь шадринский!

В культурную столицу Зауралья едут и за стариной, и за яркими эмоциями
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
В Шадринске находится почти половина всех памятников истории и архитектуры Курганской области. Большинство построено в XIX веке, а три являются образцами архитектуры XVIII века.
Шадринск — один из самых интересных туристических городов в Курганской области. Фото: Эдуард Кутыгин Шадринск — один из самых интересных туристических городов в Курганской области. Фото: Эдуард Кутыгин
Шадринск — один из самых интересных туристических городов в Курганской области. Фото: Эдуард Кутыгин

"Бойкий, богатый и оборотистый", - так описывал дореволюционный Шадринск Дмитрий Мамин-Сибиряк. Самым живым местом в нем был старый гостиный двор, затем Хлебная улица, "усаженная крепкими купеческими хороминами". Часть этих "хоромин" и сейчас стоит на той же улице. Главной кормилицей города была река Исеть. На ее берегах осело "крепкое хлебопашественное население, и благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении". Городок захватил в свои руки всю хлебную торговлю в округе. Крестьяне богатели, становились купцами, строили каменный город по столичному образцу. Купцы везли свое добро на торжок - знаменитую Крестовско-Ивановскую ярмарку, что рядом с Шадринском. Она действовала до 1913 года и считалась третьей в Российской империи по товарообороту после Нижегородской и Ирбитской. Через сто лет ярмарку возродили. В 2016 году на ее месте открыли памятник дореволюционной копейке. Монета образца 1877 года установлена на большом камне. На основании высечены слова "Копейка обоз гонит".

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Характер "оборотистого" шадринского мужика хорошо описал другой писатель - Евгений Федоров. Он рассказал о том, как хитрый местный воевода, чтобы загладить свою вину перед столичным начальством, умудрился наладить поставки гусей в Санкт-Петербург. Говорят, к царскому столу они пришли пешком из-за Урала. Случившемуся в ту пору на дип­ломатическом приеме у императрицы "аглицкому послу" сильно понравился жареный гусь и он предложил Екатерине II торговать "сей птицей". А выражение "Каков шадринский гусь!" с тех пор стало крылатым. Так говорят о ловком, изворотливом человеке, который себе на уме, как купец в скульптурной композиции "Старый город".

В Шадринске родился автор хрестоматийной скульптуры "Булыжник - оружие пролетариата" Иван Шадр. Ему посвящен мемориал. Это также родина мастера портретной живописи Федора Бронникова. А не так давно выяснилось, что здесь прописана Елена Прекрасная - героиня сказки "Царевна-Лягушка". Краевед и просветитель XIX века Александр Зырянов в 1850 году записал эту сказку в своем родном Шадринском уезде и отправил ее в Императорское Русское географическое общество. Там она попала в руки собирателя устного народного творчества Александра Афанасьева. Несмотря на то что к тому времени уже существовало семнадцать версий текста, шадринская отличалась и была опубликована в первом полном издании русских народных сказок. У Елены Прекрасной в городе есть своя резиденция в старинном особняке.

Город на Исети хорошо знают многочисленные болельщики спидвея. Здесь проходят чемпионаты России и мира по мотогонкам на льду

комментарий

 Александр Ворожцов, генеральный директор ООО "Технокерамика":

Из 74 тысяч жителей Шадринска около тысячи трудятся на нашем заводе. Мы делаем сложную и важную работу: производим керамические пропанты, которые помогают добывать трудноизвлекаемую нефть. Ее становится все больше, поэтому пропанты востребованы лидерами рынка. Наше предприятие является не только одним из основных в городе, но и крупным налогоплательщиком региона. Завод развивается, поэтому нам важно, чтобы молодежь не уезжала из дома, заводила семьи, обустраивалась. А для этого город должен быть современным, комфортным. Мы стараемся этому способствовать. Возвели большой спорткомплекс, которым пользуются бесплатно все горожане, практически заново отстроили детский загородный оздоровительный лагерь "Салют", помогли подготовить его к сезону. Капитально отремонтировали детский сад, взяли шефство над одной из самых больших школ города - кадетской - и технологическим отделением колледжа, развиваем детский спорт. За последние несколько лет выделили на благотворительность более 40 миллионов рублей. Мы рядом, когда трудно. В разгар пандемии купили для больницы "скорой" аппараты ИВЛ, а для дома-интерната для пенсионеров "Спутник" выделили деньги на бактерицидные лампы. С краеведческим музеем организовали передвижную выставку, благодаря которой в условиях карантина удалось достойно встретить юбилей Победы. Но порой не нужны миллионы, чтобы изменить мир к лучшему. Например, мы построили теплицу и ежегодно выделяем колледжу деньги на семена цветов. Теперь студенты отделения садовничества осваивают будущую специальность на практике на территории нашего завода и города.

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