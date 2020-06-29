Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минстрой РФ разработали стандарт вовлечения населения в вопросы городского развития и благо­устройства. Благодаря документу должно стать меньше конфликтов между жителями, застройщиками и властью, меньше ошибок в проектах.

Готовили стандарт всем миром: в его обсуждении за полгода поучаствовало 700 застройщиков, архитекторов, дизайнеров, урбанистов, чиновников из разных регионов.

- Для муниципалитетов это своего рода шпаргалка с пошаговым алгоритмом и, насколько это возможно, прогнозируемыми результатами. Максимум форматов взаимодействия с жителями с привязкой к конкретным стадиям разработки и реализации проектов, - поясняет руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

На выбор предлагается целых 20 форматов: фокус-группы, воркшопы, сессии, рейтинговое голосование, интервью, городские квесты, виртуальное моделирование и т.п. Если на старте людям более важно получать объективную информацию, то дальше они могут подключаться уже с инициативным бюджетированием или общественным контролем стройки.

- В любом реконструируемом дворе сразу выделяются жильцы, которые хотят участвовать не только в предпроектном этапе, но и в последующих. Нужно давать им такую возможность, - считает глава студенческой ассоциации ландшафтных архитекторов Тюмени Елена Сысоева.

По мнению Яна Кожана, директора Агентства развития Сысерти, многим инициаторам проектов (бизнесу, муниципалитетам, НКО) не хватает не столько желания, сколько опыта привлечения населения к сотрудничеству.

- Не надо задавать профессиональные вопросы: "Какого цвета крыши вы хотите? Какую траву посеять?". Другая крайность - слишком общие вопросы: "Чего вам не хватает для счастья?". Лучше сразу четко формулировать техзадание: "Мы реконструируем набережную, парк, улицу. Что вы сейчас здесь делаете? Как проводите свободное время? А как бы хотели проводить? Вы обычно гуляете с ребенком или собакой?" - поясняет Ян. - Тот же самый парк может быть в Москве или поселке Патруши. Если в столице миллион общественных мест, то в Патрушах - ни одного. Функция комьюнити-центра, где удобно встретиться и пообщаться, здесь может стать ключевой.

Обычно общественные слушания проводят по принципу: мы уже потратили деньги на изыскания, проектирование, землю - посмотрите, что хотим построить. А надо просчитывать возможные конфликты интересов еще на этапе выбора участка. Даже неплохо, наверное, если некоторые проекты "зарежут" в самом начале, а не когда в них вложены миллионы.

Уже сейчас города и регионы, желающие стать пилотными площадками для внедрения стандарта, могут подать заявку на сайте www.100gorodov.ru. По оценке Елены Сысоевой, очень неплохие шансы у Челябинска, где начали "раззаборизацию", а также у Тюмени, где активна группа городских реноваций. Не забудем и про Екатеринбург, ведь именно с местного сквера год назад началась новая градостроительная политика в стране.

Полученный опыт обобщат и закрепят в качестве методичес­ких рекомендаций к федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

- Опыт вовлечения граждан в развитие городской среды в России пока очень небольшой, стандарт, по сути, стал подробным гидом в этой сфере, - комментирует Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс". - Мы уже опробовали большую часть рекомендаций. В частности, в прошлом году совместно с фондом "Город может" определяли оптимальный вариант благоустройства улицы Красноармейской в Екатеринбурге по методике тактического урбанизма. Она подразумевает создание временной мебели, которую жители могут передвигать, как хотят, выбирая наиболее удобные варианты. В целом приятно осознавать, что практика вовлечения горожан в изменения активно поддерживается властью

прямая речь

Максим Егоров, заместитель главы Минстроя РФ:

Формирование чувства ответственности у горожан позволяет осознавать свою причастность к их изменению и переходить из статуса стороннего наблюдателя в статус ответственного хозяина.