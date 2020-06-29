Пассажир получил компенсацию за падение с верхней полки в поезде

Житель Екатеринбурга добился через суд компенсации за падение с верхней полки поезда. Ночная неудача пассажира обошлась страховой компании более чем в 235 тысяч рублей.

Инцидент случился в феврале прошлого года. Как рассказывают в Свердловском областном суде, Дмитрий Б. ехал на поезде из Тюмени в Екатеринбург. Ночью с ним произошел несчастный случай. При подъеме на вторую полку у мужчины с поручня соскользнула нога, он упал и сильно ушибся.

Происшествие было зафиксировано специальным актом. Падение оказалось серьезным. По приезде мужчина десять дней лежал в больнице, потом долечивался дома.

"У него были диагностированы ушиб головного мозга легкой степени тяжести, мягких тканей височной области, ушиб поясничной области. Всего на больничном мужчина пробыл более месяца", рассказывают в Свердловском областном суде.

Но билет мужчина покупал со страховкой. Поэтому после выписки он обратился в страховую компанию. Страховщики, как часто бывает, не проявили горячего желания заплатить человеку.

Пассажир купил билет со страховкой. После падения с полки он пробыл на больничном более месяца. Суд счел, что это типичный страховой случай, и взыскал с компании более 235 тысяч рублей

"Страховая компания для решения вопроса запросила ряд документов, в том числе анализы крови на содержание алкоголя, наркотических, токсических веществ, заверенные выписки из истории болезни. Дмитрий Б. предоставил все запрашиваемые документы страховщику, однако выплата не была произведена", - рассказывают в суде.

Иными словами, даже то, что мужчина упал с полки трезвым, не смягчило сердца страховщиков. Они за рублем в карман так и не полезли.

Осенью прошлого года пострадавший официально направил страховой компании претензию о необходимости произвести страховую выплату, но она была оставлена без ответа. Пришлось идти в суд.

Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскано страховое возмещение 166 тысяч 500 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 4 тысячи 614 рублей, 1 тысяча рублей компенсации морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа, расходы на оплату услуг представителя - 15 тысяч рублей. Также судом вынесено решение о продолжении начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга по день фактической уплаты долга. Так что чем скорее ответчики заплатят, тем им выйдет дешевле.

Свердловский областной суд с данным решением согласился: дело очевидное, страховщики зря запираются.

"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла факт причинения вреда здоровью истца в период его перевозки доказанным актом о несчастном случае, представленными листами нетрудоспособности, проездным билетом, а также иными медицинскими документами. Этого суду было достаточно, чтобы сделать вывод о наступлении страхового случая и обязанности ответчика выплатить страховое возмещение", - рассказали в суде.