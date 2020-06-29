Ученые обнаружили на Дальнем Востоке древнюю гигантскую белку-летягу

Палеонтологи из уральского и дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили останки гигантской белки-летяги, размах ее лап может достигать полтора метра. Данный вид белок (Petaurista) обитал в пещерах Дальнего Востока 30-50 тысяч лет назад, считается, что в это же время появились homo sapiens - люди современного типа.

Главной находкой стали зубы, их обнаружили в отложениях Тетюхинской и Сухой пещер. По словам ученых, белки-летяги, как и хищники, использовали пещеры в качестве жилища и временного убежища в преддверии нового ледникового периода. Ее популяции на территории страны могли повлиять на образование вида гигантских белок-летяг в Юго-Восточной Азии.

- В теплые периоды они продвигались далеко на север, тогда таежные леса были доминирующим типом растительности, который обеспечивал среду обитания для гигантских летяг. Для того времени она представляла самую северную популяцию, а условия ее жизни, возможно, были близки среде обитания современной китайской гигантской летяги, - отметил Дмитрий Гимранов, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН.

Палеонтологи ранее находили ископаемые этих животных в пещере Чжоукоудянь в Северном Китае, хотя изначально те обитали на юге страны, а еще в Японии. К слову, ближайшее местонахождение современников рода Petaurista находится на японском острове Хонсю. Сегодня гигансткие белки также живут в районах Пакистана, Непала, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северного Индокитая.

Раскопки в Тетюхинской и Сухой пещерах ученые проводили с 2012 по 2016 годы. За это время они нашли фрагмент верхней челюсти с двумя зубами и пять изолированных зубов. Сейчас материалы хранятся в коллекции окаменелостей Федерального научного центра восточноазиатского наземного биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.