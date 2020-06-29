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29.06.2020 16:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Водные процедуры

В столице Южного Урала взялись за экологичес­кую реабилитацию водоемов
Текст: Евгений Китаев
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
В Челябинске начался новый этап очистки главной водной артерии города - реки Миасс.
Реку Миасс чистит экскаватор-амфибия. Фото: Минэкологии Челябинской области Реку Миасс чистит экскаватор-амфибия. Фото: Минэкологии Челябинской области
Реку Миасс чистит экскаватор-амфибия. Фото: Минэкологии Челябинской области

Этим летом планируется навести порядок на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора компании "Союзпищепром". Реку освободят от кустарников, водорослей, бытового мусора. По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, с участком протяженностью три километра намерены управиться до ноября. Подрядчик будет использовать спецтехнику: экскаватор-амфибия выгрузит собранные водоросли на специальные понтоны, пос­ле сушки их отвезут на полигон.

Дагестанские новаторы создали собственную технологию очистки воды

Первый этап "уборки" Миасса состоялся в прошлом году. От камыша, рогоза, мусора тогда очистили участок около двух километров в историческом центре города. Вода здесь цвела зеленью, росли желтые кувшинки, кустарник у береговой кромки, и это всеобщее цветение давно вызывало нарекания челябинцев. О бедах реки высказывались и профессионалы, проводили исследование ученые-гидрологи, заявляя, что одной эстетической "косметики" недостаточно, необходим серьезный комплекс мер. В областном министерстве экологии обещают, что дело не ограничится поверхностным сбором мусора, в ближайшие годы планируется освободить Миасс от годами копившегося ила. Правда, эта процедура требует специальной техники и проектных решений. Проект по восстановлению и экологической реабилитации реки в черте Челябинска начали разрабатывать в прошлом году, завершить хотят в этом. Его практическая реализация отнесена на 2023-2024 годы.

В субботнике на Изумрудном карьере участвовали дайверы. Фото: Минэкологии Челябинской области

Проблемы реки в Челябинске решаются с использованием финансирования в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". К менее затратным "водным процедурам" в южно­уральской столице привлекают волонтеров. В начале июня прошел субботник по очистке любимого места отдыха горожан у Изумрудного карьера. Дайверы из клуба "ДИМСИ", добровольцы общественной организации "АнтиСМОГ", ассоциации волонтеров Южного Урала, Центра коммунального сервиса - регионального оператора по вывозу ТКО и другие участники собрали около 1,5 тонны мусора. Нашли рыболовные сети, остатки легкового автомобиля, автобусную дверь, двигатель от "Ауди". С поверхности воды удалили "острова" пенопласта, но большую часть отходов образовали бутылки, банки, крышки и пластик. Контроль раздельного сбора мусора взяли на себя организаторы региональных "Чистых игр". Центр коммунального сервиса вывез это "богатство" на сор­тировочный комплекс мусорного полигона. Пластиковые отходы забрало на переработку предприятие "Чистый Челябинск". Из них изготовят антивандальные скамейки, которые будут размещены в одном из скверов города

в тему

Субботники по уборке берегов водных объектов - часть общероссийской акции "Вода России" нацпроекта "Экология", в которой Челябинск и область активно участвуют. Идеи волонтерского движения, отмечает министр экологии региона Сергей Лихачев, стали популярны у южно­уральцев. В прошлом году акцию "Вода России" поддержали более 10 тысяч жителей региона, в этом ожидается не меньше.

Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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