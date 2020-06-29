В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в понедельник в правительстве региона.

- Согласно распоряжению губернатора разрешено возобновить работу летним кафе, открытым верандам ресторанов и других учреждений общепита, - сообщили в правительстве региона. - Возобновят работу фитнес-центры. Также разрешено открыть экспозиции зоопарков на открытом воздухе.

Уточняется, что деятельность всех этих учреждений разрешается только при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для безопасности населения во время пандемии.

Кстати

Ситуация с коронавирусом на Южном Урале стабилизируется, но остается напряженной. За последние сутки выявлено 149 новых случаев заражения, умерли три человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7440, скончались 146 человек. Выздоровели и выписались из больниц 4058 пациентов.

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