Инновационные системы регулирования дорожного движения активно внед­ряются в Первоуральске. Город первым на Среднем Урале решился на масштабный эксперимент по замене всех светофоров на перекрестках и сейчас уже внедряет голографические технологии.

Обновить систему регулирования дорожного движения власти Первоуральска решили еще в 2016 году. Привычные с советских времен ламповые светофоры - объемные устройства с мигающими красным, желтым и зеленым светом глазками - здесь заменили плоскими светодиодными моделями.

Правда, перед тем как затеять глобальную перестройку, город прошел большой тест. Для изучения скорости движения, интенсивности потока транспортных средств, а также его состава (легковые и грузовые машины) над проезжей частью были установлены специальные волновые детекторы. На виртуальном макете Первоуральска инженеры меняли время горения сигнала и просчитывали наиболее подходящие режимы работы. Расчеты показали, что светофоры нового формата практичнее своих предшественников. И потребление энергии в три раза ниже, чем у "старичков", и более удобны и мобильны в управлении: операторы на расстоянии могут менять режим работы, тем самым регулируя поток машин.

На "перемену сигнала" из местного бюджета было выделено восемь миллионов рублей, и в компактном Первоуральске заменили все (без малого полторы сотни) светофоры. Почти все аппараты подключены к единой автоматизированной системе управления дорожным движением, и в час пик на центральных улицах города запускают "зеленую волну".

В прошлом году местные власти решили усилить световой эффект и к плоским светофорам начали добавлять дублеров - неоновые световые ленты. Они прикрепляются к дугообразным столбам на оживленных перекрестках.

- Дополнительная неоновая подсветка на столбах над дорогой привлекает внимание водителей и пешеходов еще до того, как они приблизятся к перекрестку. Следовательно, человек может рассчитать свой ритм, что повышает безопасность дорожного движения, - пояснили новацию в пресс-службе мэрии.

Неоновые дуги сейчас по ночам сияют над 30 светофорами на центральных улицах города. А вот на окраинах промышленного центра, где нет такой феерии света, запустили другую новацию - проекционный пешеходный переход. Эта разработка уральских ученых впервые была продемонстрирована осенью прошлого года на всероссийской выставке "Дорога-2019", которая проходила на площадке свердловского "Иннопрома". На стенде области ее создатели напускали тумана и показывали участникам, как хорошо видна пешеходная зебра даже сквозь сплошную дымку. Эксперимент представители администрации Первоуральска оценили и первыми из уральских муниципалитетов решились на ноу-хау. С весны на улицу Талица горожане ходят, как на экскурсию: посмотреть на дорожную голограмму - желто-белую зебру высвечивают на дороге с помощью мощного проектора с цветными фильтрами - и, естественно, опробовать ее. Днем фокус не получится, в светлое время автомобилисты и пешеходы видят обычную нарисованную зебру.

- Если понравится, приживется в нашем городе данная проекция, будем стараться внед­рить новшество по всему городу, - пояснил заместитель главы администрации Перво­уральска по ЖКХ Денис Поляков.