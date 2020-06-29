Новости

В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек карамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
Мишустин: В России в 30 раз выросло число работников на "удаленке" 16:35
В Финском заливе найдены четыре немецких корабля времен войны 16:34
В Сербии вновь ужесточаются меры по борьбе с COVID-19 16:33
В Сибири прикрыли магазин наркотиков, названный сказкой Льюиса Кэрролла 16:24
С 1 июля возобновляется допуск посетителей в Мавзолей 16:18
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо 16:16
Сотрудник завода в Дзержинске получил срок за сбыт взрывчатки 16:07
Видео: автовоз не вписался по высоте и чуть не снес заправку 16:00
В Петербурге представили историю обсуждения Конституции в прессе 15:56
Путин объявил призыв запасников на военные сборы 15:56
Уральца отправят в психлечебницу за убийство внука и похищение детей 15:55
Татьяна Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию 15:54
Волочкову оштрафуют за "паломничество" в закрытое Дивеево 15:48
Совет шейхов Ливии хочет открыть нефтяной счет в России 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 16:51
Проект: В регионах

Игра света

Уральский город решил сделать дороги безопасными
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
Инновационные системы регулирования дорожного движения активно внед­ряются в Первоуральске. Город первым на Среднем Урале решился на масштабный эксперимент по замене всех светофоров на перекрестках и сейчас уже внедряет голографические технологии.
Проекционный пешеходный переход невозможно не заметить. Фото: Татьяна Андреева/РГ Проекционный пешеходный переход невозможно не заметить. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Проекционный пешеходный переход невозможно не заметить. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Обновить систему регулирования дорожного движения власти Первоуральска решили еще в 2016 году. Привычные с советских времен ламповые светофоры - объемные устройства с мигающими красным, желтым и зеленым светом глазками - здесь заменили плоскими светодиодными моделями.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
"Умные камеры" смогут использоваться для контроля рабочего времени

Правда, перед тем как затеять глобальную перестройку, город прошел большой тест. Для изучения скорости движения, интенсивности потока транспортных средств, а также его состава (легковые и грузовые машины) над проезжей частью были установлены специальные волновые детекторы. На виртуальном макете Первоуральска инженеры меняли время горения сигнала и просчитывали наиболее подходящие режимы работы. Расчеты показали, что светофоры нового формата практичнее своих предшественников. И потребление энергии в три раза ниже, чем у "старичков", и более удобны и мобильны в управлении: операторы на расстоянии могут менять режим работы, тем самым регулируя поток машин.

На "перемену сигнала" из местного бюджета было выделено восемь миллионов рублей, и в компактном Первоуральске заменили все (без малого полторы сотни) светофоры. Почти все аппараты подключены к единой автоматизированной системе управления дорожным движением, и в час пик на центральных улицах города запускают "зеленую волну".

В прошлом году местные власти решили усилить световой эффект и к плоским светофорам начали добавлять дублеров - неоновые световые ленты. Они прикрепляются к дугообразным столбам на оживленных перекрестках.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Как работают умные светофоры в Москве

- Дополнительная неоновая подсветка на столбах над дорогой привлекает внимание водителей и пешеходов еще до того, как они приблизятся к перекрестку. Следовательно, человек может рассчитать свой ритм, что повышает безопасность дорожного движения, - пояснили новацию в пресс-службе мэрии.

Неоновые дуги сейчас по ночам сияют над 30 светофорами на центральных улицах города. А вот на окраинах промышленного центра, где нет такой феерии света, запустили другую новацию - проекционный пешеходный переход. Эта разработка уральских ученых впервые была продемонстрирована осенью прошлого года на всероссийской выставке "Дорога-2019", которая проходила на площадке свердловского "Иннопрома". На стенде области ее создатели напускали тумана и показывали участникам, как хорошо видна пешеходная зебра даже сквозь сплошную дымку. Эксперимент представители администрации Первоуральска оценили и первыми из уральских муниципалитетов решились на ноу-хау. С весны на улицу Талица горожане ходят, как на экскурсию: посмотреть на дорожную голограмму - желто-белую зебру высвечивают на дороге с помощью мощного проектора с цветными фильтрами - и, естественно, опробовать ее. Днем фокус не получится, в светлое время автомобилисты и пешеходы видят обычную нарисованную зебру.

- Если понравится, приживется в нашем городе данная проекция, будем стараться внед­рить новшество по всему городу, - пояснил заместитель главы администрации Перво­уральска по ЖКХ Денис Поляков.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах