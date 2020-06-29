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29.06.2020 13:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области для пожилых продлили режим самоизоляции

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Режим самоизоляции для пожилых жителей Среднего Урала и тех, у кого имеются серьезные хронические заболевания, продлен до 6 июля. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции", - подчеркивает оперштаб региона.

В Хабаровском крае продлили ограничения по COVID-19

Согласно свежей статистике, за сутки выявлено еще 214 случаев COVID-19: 181 человек из Екатеринбурга, остальные - из области. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 12516 случая.

Растет число тяжелобольных пациентов: на сегодняшний день это 150 человек. Из них 114 находятся в реанимации, в том числе 53 - на аппаратах ИВЛ. По данным на понедельник, врачи вылечили 7309 уральцев. Зарегистрировано две смерти пациентов с коронавирусом. Общее число случаев - 93, уточнили в оперштабе.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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