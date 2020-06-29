В Свердловской области для пожилых продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции для пожилых жителей Среднего Урала и тех, у кого имеются серьезные хронические заболевания, продлен до 6 июля. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции", - подчеркивает оперштаб региона.

Согласно свежей статистике, за сутки выявлено еще 214 случаев COVID-19: 181 человек из Екатеринбурга, остальные - из области. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 12516 случая.

Растет число тяжелобольных пациентов: на сегодняшний день это 150 человек. Из них 114 находятся в реанимации, в том числе 53 - на аппаратах ИВЛ. По данным на понедельник, врачи вылечили 7309 уральцев. Зарегистрировано две смерти пациентов с коронавирусом. Общее число случаев - 93, уточнили в оперштабе.