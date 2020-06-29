В этом году в Тюмени разительно преобразятся десятки дворовых территорий, занесенных в реестр программы капитального благоустройства. Пандемия ничуть не помешала весеннему старту работ, мало того, они нередко идут с опережением графика.

Ремонт дворов - одна из фишек западносибирского города. Знакомиться с его опытом приезжали муниципалы из ряда регионов страны. Заинтересовал он и участников прошедшего в этом году Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений. Главное достоинство - комплексный подход к делу. "Быстрое наведение марафета" неприемлемо: потраченные на внешне привлекательную дворовую площадку деньги и усилия могут пойти прахом, если случится авария на прилегающих инженерных коммуникациях и придется вести "раскопки".

Поэтому, прежде чем устраивать газоны, спортивные и детские площадки, тюменцы меняют сети: тепло-, водоснабжения, канализации. Ресурсо­снабжающим организациям стоимость точечного обновления инфраструктуры бюджет возмещает, в обмен от них требуется не мешкать, согласовывать проекты в обозначенные сроки, слаженно взаимодействовать с подрядчиками. Координирует работы департамент городского хозяйства, а за их ходом следят, выезжая непосредственно на места, руководители управ, депутаты гордумы. Да и сами жители - отнюдь не сторонние наблюдатели.

К примеру, в Ленинском округе в рамках национального проекта "Жилье и комфортная среда" ремонтируют восемь дворов, а в Калининском - 14. Их делают многофункциональными. Детские и спортивные площадки с травмо­безопасным покрытием для ребятни разного возраста - от малышей до подростков, хозяйственно-бытовые зоны, уголки для тихого отдыха, автопарковки, прогулочные дорожки и идеально ровные тротуары, которые благодаря дренажным системам не будут подтапливать дождевые и талые воды. Современное освещение, опрятные скамейки у подъездов, пандусы, обновленная отмостка.

Между тем

Села региона без внимания не оставлены, сейчас в них реализуют 42 проекта по благоустройству территорий общей стоимостью 71 миллион рублей. Так, в поселке Боровском появятся площадки для занятий адаптивной физической культурой и спортом.