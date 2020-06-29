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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Метеорологи спрогнозировали сильнейший шторм на Урале и в Сибири

Текст: Юлия Мякишева

На юге Уральского хребта, юго-западе Сибири, в районе Обской губы и на границе России и Казахстана в течение суток ожидаются сильные осадки или ветер.

От циклона уже пострадала Хакасия: в Абакане за сутки выпало 17 миллиметров осадков, это треть месячной нормы, и до конца дня ожидают еще три миллиметра. Об этом в эфире канала "Вести" рассказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Власюк.

Фото: Игорь Ажигов
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- Сибирь и Урал оказались под властью огромной циклонической системы с несколькими центрами. Гигант образовался за счет слияния циклона, смещавшегося по Зауралью и вихря, который неделю назад портил погоду на севере европейской России, - говорит эксперт.

Две воронки усилили друг друга, и на континент стал поступать холодный воздух из Арктики. Собственно, шквал и осадки это следствие вторжения холодных воздушных масс.

- Но здесь важно отметить еще одного игрока на природной шахматной доске - это монгольский антициклон, не пускающий циклонические вихри дальше на восток, - отметила Власюк.

В течение дня сильные осадки прогнозируют юге Уральского хребта, юго-западе Сибири, в районе Обской губы. В зоне столкновения циклона и антициклона сохранится ветер. Наиболее сильные порывы - свыше 20 метров в секунду - возможны на границе России и Казахстана. Потенциально опасные значения - свыше 15 метров в секунду - прогнозируются на территории от арктического побережья до Южного Урала.

В эфире также показали видео сильного ливня в Абакане и града в Челябинске. Впрочем, южноуральцев успокоили: с приходом июля им пообещали возвращение летнего тепла с обилием солнца.

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