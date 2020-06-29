Новости

Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах 18:52
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото 18:49
Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве 18:45
Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд 18:41
Дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате зарплаты направлено в суд 18:41
В Костроме осудили банду "магов"-мошенников 18:35
Сова, Бегемот и фонарь добавят шарма любимым улицам Марка Шагала 18:15
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода 18:03
40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов 17:55
В Заполярье на 360 перекрестках появятся камеры с распознаванием лиц 17:54
При пожаре во владимирском драмтеатре пострадал человек 17:52
Матч Лиги наций Венгрия - Россия может пройти на "Пушкаш-Арене" 17:33
Путин и Лукашенко проведут переговоры 17:33
Новая Lada Vesta: какой она может быть 17:30
В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек катамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Надзор вернут в регионы

Текст: Татьяна Карабут
С 1 июля 2020 года у Россельхознадзора появится возможность вернуть часть полномочий по ветеринарному надзору региональным властям.
Кролики - не только ценный мех, но и субъекты для государственного ветеринарного надзора. Фото: Сергей Михеев/ РГ Кролики - не только ценный мех, но и субъекты для государственного ветеринарного надзора. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Кролики - не только ценный мех, но и субъекты для государственного ветеринарного надзора. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В конце 2019 года президент России подписал закон, по которому такие полномочия были переданы, наоборот, с регионального на федеральный уровень. Системе ветнадзора требовался централизованный контроль. В ходе проверок регионов выяснилось, например, что они совмещали платные услуги и сам госветнадзор. Это приводило к необъективности результатов надзора.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Как сельскохозяйственные гранты помогают российским фермерам

Вернуть полномочия в регионы можно будет для госветнадзора за деятельностью граждан, которые занимаются разведением животных, а также производством, переработкой, реализацией товаров в ­регионе, где ведут свое хозяйство.

Вопрос будет решаться отдельно для каждого региона - в зависимости от того, как раньше он справлялся с этими функциями, как проводился эпизоотический и пищевой мониторинг, какова материально-техническая база лабораторий региона, пояснили "РГ" в Россельхознадзоре.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Вступают в силу в июле 2020 года

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные