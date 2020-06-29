С 1 июля 2020 года у Россельхознадзора появится возможность вернуть часть полномочий по ветеринарному надзору региональным властям.

Кролики - не только ценный мех, но и субъекты для государственного ветеринарного надзора. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В конце 2019 года президент России подписал закон, по которому такие полномочия были переданы, наоборот, с регионального на федеральный уровень. Системе ветнадзора требовался централизованный контроль. В ходе проверок регионов выяснилось, например, что они совмещали платные услуги и сам госветнадзор. Это приводило к необъективности результатов надзора.

Вернуть полномочия в регионы можно будет для госветнадзора за деятельностью граждан, которые занимаются разведением животных, а также производством, переработкой, реализацией товаров в ­регионе, где ведут свое хозяйство.

Вопрос будет решаться отдельно для каждого региона - в зависимости от того, как раньше он справлялся с этими функциями, как проводился эпизоотический и пищевой мониторинг, какова материально-техническая база лабораторий региона, пояснили "РГ" в Россельхознадзоре.